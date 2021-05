Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: Δύο self test σε όλους τους εργαζόμενους

Διευρύνεται η διάθεση των self test. Ποιους αφορά η απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά

Από Δευτέρα 24 Μαΐου και έως Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 Μαΐου) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση.

Διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης - για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής - για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι χθες είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self tests σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών tests σε μαζική κλίμακα, βάσει του ECDC. Τέλος, έχουν καταγραφεί 19.641 θετικά κρούσματα - μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος του self test με PCR ή rapid test.

