Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: 15χρονος διακινητής έκρυβε μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ανήλικος για παράνομη μεταφορά έξι μεταναστών. Είχε κρύψει τρεις στο πορτ μπαγκάζ.

Ένας 15χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί και να μεταφέρει παράνομα στη χώρα έξι αλλοδαπούς με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αστυνομικοί του τμήματος Βόλβης έκαναν σήμα στον ανήλικο να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Το όχημα ακινητοποιήθηκε πλησίον της Αρέθουσας και παρά την προσπάθεια του 15χρονου να το «σκάσει» πεζός συνελήφθη.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίσθηκαν έξι αλλοδαποί, τρεις εκ των οποίων ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος στερείται νομίμων εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια και άδειας ικανότητας οδηγού.

Ειδήσεις σήμερα;

Lockdown - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: να αφήσουμε τα επιδόματα και να “ξαναπιάσουμε δουλειά”

Στο εδώλιο 15χρονος για βιασμό 10χρονης, αφού την μέθυσε!

Φωτιά στα Γεράνεια - Αργυράκη: καταστραφήκαμε, αλλά ευτυχώς δεν χάθηκε άνθρωπος (βίντεο)