Ληστεία στην Μύκονο: Χτύπησαν επιχειρηματία και του άρπαξαν πανάκριβο ρολόι

Θύμα άγριας επίθεσης από ληστές κατήγγειλε ότι έπεσε επιχειρηματίας. Συνελήφθη ένα άτομο. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Θύμα άγριας επίθεσης από ληστές κατήγγειλε ότι έπεσε στη Μύκονο, ένας επιχειρηματίας από τη Βόρεια Ελλάδα.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ έκανε βόλτα στα στενά της Μυκόνου, μέλη συμμορίας τον πλησίασαν. Δύο από αυτούς του επιτέθηκαν και αφού τον γρονθοκόπησαν του άρπαξαν ρολόι αξίας 103.000 ευρώ, με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις. Οι δράστες μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν καπνός.



Αιμόφυρτος και χωρίς να έχει προλάβει να συνέλθει από το σοκ της επίθεσης, πηγαίνει στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου για να καταγγείλει το περιστατικό.



Το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να συλλάβουν έναν 40χρονο Γάλλο και να ταυτοποιήσουν και τρεις ακόμα άτομα που φέρονται να άρπαξαν το πανάκριβο ρολόι.



«Ο εντολέας μου κρατείται στο Τμήμα Ασφαλείας Ερμούπολης, έχει μεταχθεί από τη Μύκονο με την κατηγορία της απλής συνέργειας στη ληστεία. Αρνείται φυσικά τις κατηγορίες. Δεν είναι στα άτομα που περιγράφει το θύμα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Δοκιμάκης, δικηγόρος του κατηγορούμενου.



Στην κατοχή του συλληφθέντα, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν το χρηματικό πόσο των 245 ευρώ, αεροπορικά - ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κινητό τηλέφωνο και χειρόγραφες σημειώσεις.



«Το θύμα έχει περιγράψει δύο δράστες που δεν ταιριάζουν με τίποτα με τον εντολέα μου, ο οποίος έχει μια πολύ χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα στο σώμα και φαίνεται με απλή επισκόπηση του ατόμου. Είναι ήδη εκτός του σκηνικού της ληστείας», δήλωσε ακόμα στον ΑΝΤ1 ο κ. Δοκιμάκης.



Ο συλληφθείς ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

