Κορονοϊός - Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Ο εμβολιασμένος μπορεί να μεταδώσει τον ιό (βίντεο)

Τι είπε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca και τα “προνόμια” μεταξύ εμβολιασμένων και μη.

Μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό κάποιος που είναι εμβολιασμένος κατά της COVID-19, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό σε σύγκριση με κάποιον που δεν είναι, σημείωσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. Ως εκ τούτου, τόνισε, μέχρι να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό συλλογικό επίπεδο ανοσίας, δεν θα πρέπει να έχουμε διαχωρισμούς στα μέτρα.

Εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι άτομα που ανήκουν στη λεγόμενη “παραγωγική ηλικία” (δηλαδή νεότεροι) σπεύδουν να εμβολιαστούν.

Στόχος, συμπλήρωσε, είναι μέσα στους επόμενους δύο μήνες, να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, πάνω από το 50% του πληθυσμού.

Με αφορμή την άτυχη 44χρονη από την Κρήτη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca, ο κ. Δημόπουλος είπε πως «δεν έχουμε την ευχέρεια να πούμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το εμβόλιο της AstraZeneca». Σημείωσε, όμως, ότι κάποιος που παρουσίασε θρομβωτικό επεισόδιο (μία σπάνια ανεπιθύμητη παρενέργεια) μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, μπορεί στη 2η δόση να επιλέξει άλλο εμβόλιο.

