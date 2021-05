Αθλητικά

Η Λιλ στέφθηκε πρωταθλήτρια Γαλλίας

Άφησε πίσω την Παρί Σεν Ζερμέν και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Η Λιλ επέστρεψε στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση του τελευταίου τίτλου της στη διοργάνωση, που συνολικά είναι ο τέταρτος στην Ιστορία των “Λιλουά”.

Η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ πέρασε με νίκη (2-1) από το “Ραϊμόν Κοπά” της Ανζέ, καθιστώντας ανώφελο το “διπλό” της Παρί Σεν Ζερμέν, που την ίδια ώρα περνούσε με 2-0 από την Μπρεστ, αλλά τερμάτισε έναν βαθμό πίσω από τη νέα πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Στο νέο Champions League θα παίξει και η Μονακό (προκριματικά), που κατετάγη τρίτη, ενώ Λυών και Μαρσέιγ θα συμμετάσχουν στο Europa League και η Ρεν στο νεοσύστατο Conference League.

Η Ναντ “αυτοκτόνησε” χάνοντας στην έδρα της από την ουραγό και υποβιβασμένη Ντιζόν (!), αφού αν νικούσε θα ξεπερνούσε τις Λοριάν, Στρασμπούρ, Μπρεστ και Ρεμς!! Αντ’ αυτού, ως 18η θα παίξει για την παραμονή της στην κατηγορία σε αγώνες μπαράζ με την Τουλούζ.

