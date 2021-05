Κοινωνία

Φωτιά στην Κέα

Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός έχει σήμανει στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κέα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βροσκοπος, ενώ στη περιοχή έχουν σπεύσει 3 Πυροσβέστες και αρκετοί Εθελοντές.

Στη περιοχή επιχειρούν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα και 2 Α/Φ, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων ΟΤΑ & μηχανημάτων έργου.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο 17 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Βρόσκοπο Κέας. Επιχειρούν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα & 2 Α/Φ, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων ΟΤΑ & μηχανημάτων έργου, ενώ κινητοποιήθηκαν & θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος & 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2021

