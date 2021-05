Κοινωνία

Σχολεία - Διδακτικό έτος: Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του διδακτικού έτους για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Ορίστηκε η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για το διδακτικό έτος 2020- 2021, με σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 – 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - Ρομάν Προτάσεβιτς: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που συνέλαβε ο Λουκασένκο



Στάση εργασίας στο μετρό

Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου