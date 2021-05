Κόσμος

Φον Ντερ Λάιεν για Λευκορωσία: Επίθεση στη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Για «κρατική πειρατεία» έκανε λόγο η επικεφαλής της Κομισιόν, λίγο μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας.

«Επίθεση στη δημοκρατία», «επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης», «επίθεση στην ευρωπαϊκή κυριαρχία»: με αυτά τα λόγια αναφέρθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο γεγονός ότι πτήση της Ryanair εξαναγκάστησε σε προσγείωση στο Μινσκ, κάνοντας λόγο για «πειρατεία από τις αρχές της Λευκορωσίας».

Τόνισε ότι αυτή «η αισχρή συμπεριφορά χρειάζεται ισχυρή απάντηση» και πρόσθεσε πως γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην «πειρατεία» όπως και σε «επιχειρήσεις και οικονομικές οντότητες που χρηματοδοτούν το καθεστώς» του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στηλίτευσε ότι η Λευκορωσία χρησιμοποίησε «τον έλεγχό της στον εναέριο χώρο για να διαπράξει κρατική πειρατεία».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει μέτρα για να απαγορεύσει πτήσεις στον εναέριο χώρο της ΕΕ και να στερούνται την πρόσβαση σε αεροδρόμια της ΕΕ αεροσκάφη της Λευκορωσίας, συνόψισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώντας να απελευθερωθεί άμεσα ο Ρομάν Προτασέβιτς. Επισήμανε ότι οι αρχές της Λευκορωσίας είναι υπεύθυνες για την υγεία του και την υγεία της φίλης του Σοφία Σαπέγκα.

Για τη Ρωσία, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι εναπόκειται στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και στην Κομισιόν να παρουσιάσει στην Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου έκθεση για τις σχέσεις με την Μόσχα, που θα εξεταστούν υπό το πρίσμα της.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε ακόμη στη συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι καμία «αρχή δεν είναι εύκολη" κι ότι «οι εντάσεις γίνονται αισθητές», υπογραμμίζοντας ότι ο Επίτροπος αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, ο Μάρος Σέφτσοβιτς, είναι σε επαφή με την κυβέρνηση της Βρετανίας για την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν.

