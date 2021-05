Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το...

Άνθρωποι από τον κόσμο της μουσικής και της υποκριτικής, μοιράζονται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αναμνήσεις, σκέψεις και όνειρα, κάνοντας ξεχωριστά τα βράδια μας.

Την Τρίτη 25 Μαΐου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σταύρο Φωτιάδη, τον Θεσσαλονικιό «τραγουδιστή της καψούρας», όπως τον αποκαλούν, ο οποίος μιλάει για την πολυετή πορεία του στη μουσική. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις μεγάλες συνεργασίες του με τον Πασχάλη Τερζή και τον Βασίλη Καρρά, στις επιτυχίες του, αλλά και στο «Κάστρο», όπου ξεκίνησαν την καριέρα τους καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ενώ εξηγεί τους λόγους που δεν κατάφερε ποτέ να πάρει μεγάλα μεροκάματα.

Επίσης, αποκαλύπτει πως ήταν ο καλλιτεχνικός νονός του Αντώνη Ρέμου, αφού του άλλαξε το επίθετο στην ηλικία των 17 ετών. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μεγάλες επιτυχίες.

Η Σόφη Ζαννίνου έρχεται στο «The 2Night Show» για πρώτη φορά και μιλάει για τη ζωή της στα μπουλούκια, καθώς οι γονείς της ήταν ηθοποιοί, για την κόρη της Φιόνα Τζαβάρα, αλλά και για τα τρία πράγματα που πόθησε πολύ στη ζωή της και κατάφερε να αποκτήσει. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον πατέρα της, τον Ζαννίνο, στον Θανάση Βέγγο, στις μεγάλες συνεργασίες με τα ιερά τέρατα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και μοιράζεται με τον Γρηγόρη άγνωστες πτυχές και ιστορίες από τα παρασκήνια.

Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή της στο «YFSF - All Star» και αποκαλύπτει γιατί της δίνει μεγάλη χαρά στη ζωή της.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ελίνα Μάλαμα που μιλάει για την υποκριτική, την αγάπη της για το θέατρο κι αποκαλύπτει γιατί στην αρχή της καριέρας της σνόμπαρε συνειδητά την τηλεόραση. Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος», ενώ αποκαλύπτει αν ο ρόλος της θα συνεχιστεί και του χρόνου.

