Life

Ασκήσεις για καλύτερες επιδόσεις... στο κρεβάτι!

Ποια σημεία στο σώμα σου πρέπει να δυναμώσεις για να έχεις περισσότερη αντοχή ;

Θα ξεκινήσω με την juicy είδηση. Έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Texas στην Aμερική έδειξε ότι αερόβια άσκηση όπως τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης εξασφαλίζουν πιο δυνατή στύση στους άνδρες και μεγαλύτερη διέγερση στις γυναίκες. Έχεις λοιπόν ένα παραπάνω λόγο να πάρεις σοβαρά το project γυμναστική στη ζωή σου.

H αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι ένα δυνατό σώμα, αντοχή και ευελιξία, αν θες να αποφύγεις μια χλιαρή ή άτονη σεξουαλική συνεύρεση. Γι’ αυτό η Virginia Kintel, γυμνάστρια στο Βodymass Gym στην Αμερική, σου προτείνει τις εξής ασκήσεις να εντάξεις στη ρουτίνα σου για μεγαλύτερη αντοχή στο σεξ:

