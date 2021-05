Life

Blauer Stern: Ανακαινίστηκε ο ιστορικός κινηματογράφος του Βερολίνου

Έτοιμος να υποδεχθεί και πάλι το κοινό

Έτοιμος να υποδεχθεί και πάλι τους φίλους της έβδομης τέχνης είναι ο ιστορικός κινηματογράφος Blauer Stern στο Βερολίνο. Οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου που βρίσκεται στη βόρεια συνοικία Pankow από το 1870 ολοκληρώθηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο Batek Architekten.

Αφαιρέθηκε το από γυαλί και χάλυβα χώρισμα που χώριζε το χωλ από το φουαγιέ και επελέγη βαθύ κόκκινο χρώμα για τα με βελούδο καλυμμένα καθίσματα και τον πάγκο του μπαρ ενώ μελιτζανί χρώμα ανεβαίνει μέχρι τη μέση των τοίχων. Καθοριστική για την επιλογή των χρωμάτων ήταν η ύπαρξη συγκεκριμένου πίνακα στον χώρο εισόδου του με εμβαδόν 435 τετραγωνικών μέτρων κινηματογράφου.

Τα ίδια κορεσμένα χρώματα διατηρήθηκαν και στην κύρια αίθουσα του Blauer Stern ενώ ο πίνακας προσαρμόστηκε ως διακόσμηση των τοίχων της. «Στην κύρια αίθουσα καλύψαμε τους τοίχους με μπατίκ του οποίου το μοτίβο βασίζεται στο έργο “Lange Reise (Μακρύ Ταξίδι)” της Mechtild van Ahlers, που είναι κρεμασμένος στο φουαγιέ» εξήγησε, μιλώντας στο Dezeen, ο ιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου Patrick Batek.

Η δεύτερη, μικρότερη αίθουσα ήταν σε καλή κατάσταση και η Yorck Cinema, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κινηματογράφου, αποφάσισε να παραμείνει ως έχει.

Σε όλον τον κινηματογράφο, φώτα νέον λειτουργούν και ως πηγή φωτός και ως εγκαταστάσεις αφηρημένης τέχνης. Σχεδιάστηκαν με αναφορά στο γύψινο ταβάνι του φουαγιέ – το μοναδικό αρχικό αρχιτεκτονικό στοιχείο που παρέμεινε απαράλλαχτο – και κατασκευάστηκαν από βερολινέζικο στούντιο φώτων.

