Πολυμελής σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και διακινούσε ναρκωτικά (εικόνες)

Η πολυμελής σπείρα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Πώς δρούσαν. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν, την 20-5-2021 στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε Αθήνα, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Γέρακα και Γλυκά Νερά, δέκα άτομα (επτά ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί) για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, της παράβασης της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση, τυγχάνουν τέσσερα επιπλέον άτομα (δύο αλλοδαποί και δύο ημεδαποί), εκ των οποίων οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ ο τέταρτος αλλοδαπός είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη σε δύο υποομάδες με άμεση συνεργασία μεταξύ τους και δραστηριοποίηση στις κλοπές οχημάτων και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ως προς τον τρόπο δράσης: λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνταν σε διαδικτυακές εφαρμογές με κωδικοποιημένες εκφράσεις, άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενεργοποιημένες με στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών

Ως προς τον τρόπο δράσης για τις κλοπές των οχημάτων:

πραγματοποιείτο από ομάδα 3 μελών, με ένα εξ’ αυτών να είναι υπεύθυνο για τη μετακίνηση τους

ως "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν είτε ενοικιαζόμενα είτε οχήματα που δεν εμφανίζοντα ν ως ιδιοκτήτες

το κάθε όχημα που αφαιρούσαν, είχε "παραγγελθεί" εκ των προτέρων

διέθεταν ειδικό υπολογιστικό σύστημα, το οποίο απενεργοποιούσε το αντικλεπτικό σύστημα του αυτοκινήτου

οδηγούσαν τα κλεμμένα οχήματα κυρίως στην περιοχή της Νέας Μάκρης και του Κορωπίου, για τουλάχιστον τρεις μέρες, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν φέρει κάποιο σύστημα εντοπισμού

σ τη συνέχεια το οδηγούσαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου υπήρχε η κατάλληλη τεχνογνωσία και εξαρτήματα-εργαλεία για την αποσυναρμολόγησή του

τ α εξαρτήματα από τα αποσυναρμολογούμενα οχήματα, είτε τα χρησιμοποιούσαν για να ανακατασκευάσουν άλλα οχήματα είτε τα πωλούσαν ως ανταλλακτικά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Μετά την αποσυναρμολόγηση, το αφαιρεθέν όχημα το άφηναν εκ νέου σε συγκεκριμένη περιοχή του Κορωπίου, αφού προηγουμένως το καθάριζαν επιμελώς για να μην αφήσουν ίχνη, ενώ τους καταλύτες από τα αφαιρεθέντα οχήματα, λόγω τη υψηλής αξίας, τα πωλούσαν σε εταιρεία ανακύκλωσης καταλυτών.

Από τη προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 12 κλοπές οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 480 συναλλαγές της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα

π λήθος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

20 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

23 γραμμ. κοκαΐνης

5,3 γραμμ. κάνναβης

μικροποσότητα αναβολικών

τ ο χρηματικό ποσό των -15.310- ευρώ

3 σιδερογροθιές

3 σουγιάδες

8 φυσίγγια

39 κινητά τηλεφώνα

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 154.000 ευρώ. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

