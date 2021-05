Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: 25 χρόνια πρωτοπόρων δράσεων για κάθε εξαφανισμένο παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τo 2020 και το 1ο τετράμηνο 2021 αναζήτησε 122 εξαφανισμένα παιδιά καθώς και 37 ενήλικες. Η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», για 16η συνεχή χρονιά, με αφορμή την 25η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, διοργάνωσε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο για τις νέες δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της εξαφάνισης παιδιών, καθώς και ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες και υψηλού κινδύνου ομάδες. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Αλεξάνδρα Καπελετζή.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού», τo 2020 και το 1ο τετράμηνο 2021 αναζήτησε 122 εξαφανισμένα παιδιά καθώς και 37 ενήλικες. Το ίδιο χρονικό διάστημα ο Οργασνιμός διαχειρίστηκε 15.139 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Ενώ σημειώνεται ότι και εν μέσω πανδημίας, εξειδικευμένοι Ψυχολόγοι του Οργανισμού πραγματοποίησαν παρεμβάσεις πρόληψης του φαινομένου σε 1.202 μαθητές και μαθήτριες, 1.170 εκπαιδευτικούς και 642 γονείς και κηδεμόνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που παρουσίασε η κα. Μαρία Τυλιγάδη, Αστυνομική Υποδιευθύντρια, Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων, η ΕΛ.ΑΣ το 2020 διαχειρίστηκε συνολικά 260 υποθέσεις εξαφανισμένων ανηλίκων και 992 υποθέσεις εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ως καθ ύλην αρμόδιος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σοφία Βούλτεψη, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Στέφανος Κολοκούρης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διευθυντής Α' Κλάδου ΓΕΕΘΑ, ο Αντιστράτηγος και Επιτελάρχης της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Υποναύαρχος Λ.Σ., Διευθυντής Κλάδου Ασφάλειας & Αστυνόμευσης, κ. Αριστείδης Πανταζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, o Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Πρόεδρος της Super League, κ. Λεωνίδας Μπουτσικάρης και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Αντώνιος Αυγερινός.

Βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό απηύθυναν ο Commissioner of Missing Persons' of the Federal Belgian Police and specialized expert on crimes against children at Interpol, κ. Alain Remue, ο κ. Bob Cunningham, Διευθύνων Σύμβουλος International Centre For Missing and Exploited Children, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Missing Children Europe, Maud de Boer Buquicchio και ο κ. John Bischoff III, Vice President, Missing Children Division, National Centre For Missing and Exploited Children, Η.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος στην ομιλία του έκανε μία σύντομή αναδρομή στις δράσεις που ξεκίνησε πριν σχεδόν 25 χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για κάθε παιδί που εξαφανίζεται, στις συνεργασίες που ανέπτυξε με τις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα, στην εξειδίκευση και πιστοποιήσεις που έλαβε καθώς και στην εμπειρία και τεχνογνωσία που αντάλλαξε με διεθνείς φορείς.

«Σε συνεργασία πάντα με τις Αρχές και σεβασμό στις επίσημες διαδικασίες αναζήτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και των συναρμόδιων Αρχών, εργαζόμαστε εδώ και 25 χρόνια, εντατικά και μεθοδευμενα ώστε να θωρακίζουμε τα παιδιά και τώρα και τους ενήλικες, οξύνοντας τα αντανακλαστικά της κοινωνίας μας και θέτοντας στη διάθεσή τους υπηρεσίες όχι μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και για την πρόληψη του φαινομένου των εξαφανίσεων» τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος. «... στην πορεία των 25 χρόνων καταφέραμε πολλά που φάνταζαν αδύνατα: τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, που ήταν δική μας ιδέα και πρώτα στην Ελλάδα τέθηκε σε εφαρμογή, τη συνεργασία με τη Facebook, την υλοποίηση του Amber Alert Hellas, την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», την ισότιμη θέση μας στο Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, την αξιοποίηση πρώτα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ελλάδα της υπηρεσίας GMCNgine για την αναζήτηση αγνούμενων παιδιών και πολλά πολλά ακόμα.»

«Φέτος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί αριθμούμε πλέον 150 μέλη του Αmber Alert Hellas, χάρη στα οποία έχουμε αναπτύξει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΣ δίχτυ προστασίας για κάθε παιδί που εξαφανίζεται. Μία ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια που δεν επιτρέπει όμως εφησυχασμό καθώς τα περιστατικά εξαφανίσεων αυξάνονται, κυρίως αυτά των εφήβων και ειδικότερα των κοριτσιών. Συμμάχους μας έχουμε πλέον όλες τις εταιρείες διαχείρισης του εθνικού οδικού δικτύου, τα αεροδόμια όλης της χώρας, όλες τις τράπεζες με τα ΑΤΜs. Στην προσπάθεια εντοπισμού κάθε παιδιού έχουμε πλέον στο πλευρό μας και τους φιλάθλους των ποδοσφαιρικών ομάδων χάρη στην ενεργό συμμετοχή της Super League και των ομάδων της. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση καθώς καθημερινά εξαφανίζονται χιλιάδες παιδιά στην Ευτρώπη και παραμένουν αγνοούμενα. Η εφαρμογή Missing Alert, που παρουασίασε εκ μέρους του ομίλου η κα. Άννα Μάλτη Στέλεχος εταιρικής υπευθυνότητας, είναι μία εφαρμογή που αφιλοκερδώς σχεδίασε και υλοποίησε η Cosmote για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι ένας απλός τρόπος να συμμετέχουμε όλοι στην προσπάθεια να επιστρέψει κάθε παιδί αλλά και ενήλικας, που αγνοείται σπίτι τους. Σας καλώ να την κατεβάσετε απολύτως δωρεάν στο κινητό σας.»

«Ευχόμαστε άμεσα χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η υπηρεσία AMBER ALERT HELLAS, θα είναι αυτόματα ενεργοποιημένη σε όλα τα κινητά και έτσι όλοι οι συνδρομητές απλά και δωρεάν θα ενημερώνονται για κάθε alert και θα μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια για τη διαχειριση αυτων των περιστατικών».

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου δήλωσε: «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών εξαφάνισης έγκειται στην πολυεπίπεδη και στενή συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων, φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε η διαχείριση τέτοιων περιστατικών να είναι η πλέον ενδεδειγμένη και να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Η παρουσία και η συνεισφορά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε αυτή τη σπουδαία συλλογική προσπάθεια σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι εξόχως σημαντικές. Η συνεργασία του με υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχει πλέον αποκτήσει νέα δυναμική, διευρυμένο περιεχόμενο και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις καθίστανται αρωγός και συμπαραστάτης του σπουδαίου έργου που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας ενεργά με προσωπικό, υλικό και μέσα, με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ευαίσθητου αυτού φαινομένου».

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε ότι: «Για το Υφυπουργείο Αθλητισμού, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η στήριξη της οικογένειας, είναι θέματα υψηλής προτεραιότητας. Μέλημά μας είναι να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα και να τα διαπαιδαγωγήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν σωστές και ισορροπημένες προσωπικότητες, χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία. Μέριμνά μας είναι να είμαστε δίπλα στα παιδιά και στην οικογένεια, μέσω της έμπρακτης αρωγής και στήριξης. Και η ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω και του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, συμβάλει σε αυτούς τους σκοπούς».

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα. Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο πρώτος φορέας που πιστοποιήθηκε στο υπουργείο μας και αυτό δείχνει πόσο σοβαρή και σε βάθος δουλειά γίνεται από τον κο Γιαννόπουλο. Με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία, καθώς ο δικός μας τομέας είναι ο κατ εξοχήν τομέας που δοκιμάζεται η παιδική ηλικία».

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Γιώργος Σταμάτης: «Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά είναι μία ημέρα μνήμης για τα παιδιά που δεν βρέθηκαν ποτέ. Αν δεν συνεργαστούμε δεν θα μπορέσει να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποδεικνύει ότι, εάν το κράτος εμπιστευτεί την κοινωνία των πολιτών, αυτή μπορεί να γίνει αρωγός στον αγώνα για την προστασία των παιδιών»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Σε πολλές περιπτώσεις, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γίνεται ο καταλύτης και ο συντονιστής των δομών και των υπηρεσιών της ελληνικής πολιτείας. Στο Δήμο Αθηναίων επιμένουμε να πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι της πρόνοιας και της αλληλεγγύης τα καλύτερα αποτελέσματα τα φέρνουν οι κοινοί στόχοι, η συνεργασία και ο συντονισμός. Αυτός είναι ο λόγος που θελήσαμε με ενθουσιασμό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Στέφανος Κολοκούρης συνεχάρη τον Οργανισμό για το έργο του και αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο πλευρών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που έπληξαν περιοχές στην Ελλάδα. Παράλληλα, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζετε με αμείωτο ενδιαφέρον, δεν εφησυχάζεστε και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικοοικονομικές ανάγκες αυξάνονται, η συμβολή σας είναι πολύτιμη».

Ο κ. Τσιόπλος Ιωάννης, Υποστράτηγος Διευθυντής Α΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ, αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και τις από κοινού δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης που υλοποιούνται, δηλώνοντας: «τα ειδικά τμήματα που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως η ΚΟΜΑΚ, διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση, ακόμη και στην ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων εξαφάνισης, καθώς και εκπαιδευμένους στρατιωτικούς σκύλους που μπορούν να βοηθήσουν σε περιστατικά αναζήτησης παιδιών».

Ο κ. Αριστείδης Πανταζόγλου, Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος, Διευθυντής Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, δήλωσε: «Είμαστε σε ετοιμότητα να επιληφθούμε πρωτογενώς σε περιπτώσεις που οι εξαφανίσεις εκδηλώνονται στο χώρο αρμοδιότητας των κατά τόπους λιμενικών αρχών ή διαμέσου του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και δεσμευόμαστε ότι, τόσο τα στελέχη όσο και τα επιχειρησιακά μέσα του Σώματος, τίθενται πάντα στη διάθεση του Οργανισμού».

Ο Αντιστράτηγος, κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, δήλωσε: «Η προστασία των ανηλίκων υποδεικνύεται ένα από τα μείζονα θέματα της ΕΛ.ΑΣ. Οι εξαφανίσεις ανηλίκων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δυστυχώς αγγίζει και την Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία αξιοποιεί τα στοιχεία που της δίνονται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμμετέχοντας σε δράσεις και επιμορφώσεις των στελεχών της. Περαιτέρω, η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναπτύξει συνεργασία με φορείς, μεταξύ αυτών και το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής έρχονται σε πρώτη επαφή με τα παιδιά, εξαφανισμένα ή κακοποιημένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε πάντα αρωγοί σε όλες τις δράσεις σας».

Ο κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, Πρόεδρος ΕΚΑΒ, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα πρέπει να μας προβληματίζει αλλά και να μας ευαισθητοποιεί , γιατί τα παιδιά είναι το παρόν και το μέλλον κάθε κοινωνίας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οποτεδήποτε απαιτηθεί θα είμαστε δίπλα σας προς όφελος των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη, συνεχίζοντας την έως τώρα άριστη συνεργασίας μας.»

Ο κ. Αντώνιος Αυγερινός Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ, δήλωσε: «Συνοδοιπορούμε και συμπορευόμαστε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως αποτέλεσμα κοινών αρχών και θέσεων, ανθρωπισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης σεβασμού αγάπης και άλλων θεμελιωδών αρχών. Συνεχίζουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αποφεύγονται τα φαινόμενα εξαφάνισης ανηλίκων.»

Διαδικτυακά στην εκδήλωση συμμετείχε ο Αντιπεριφεριάρχης Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας που αναφέρθηκε στην ένταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους συνεργαζόμενους φορείς του Amber Alert και δήλωσε: «Με την εφαρμογή του προγράμματος Amber Alert στην Ελλάδα τα εξαφανισμένα παιδιά εντοπίζονται σε μεγάλο ποσοστό και σε λιγότερο χρόνο με την βοήθεια και τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας αλλά και το συντονισμό των ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς».

Ομοίως διαδικτυακά συμμετείχε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ Κωνσταντίνος Ζέρβας, που δήλωσε: «Σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα οφείλουμε να αναλαμβάνουμε δράση και να γινόμαστε κοινωνοί μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας, το συντονισμό της οποία στην Ελλάδα έχει αναλάβει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης αποτελεί μία υποδειγματική διεύθυνση με κοινωνική προσφορά και συνεργάζεται συστηματικά με τον Οργανισμό, συμμετέχοντας ενεργά σε περιστατικά ανεύρεσης ανηλίκων.»

Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση του βίντεο με τίτλο: «Για να βρουν το δρόμο για το σπίτι τους», όπου ποδοσφαιριστές και των 14 ομάδων της Super League στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, σεβασμού, αλλά και αρωγής στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένων συνανθρώπων μας, μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, του MISSING ALERT APP. H Super League και οι ομάδες της στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της πρωτοβουλίας Football Cares, συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα Amber και Missing Alert Hellas καλώντας όλους τους πολίτες να κατεβάσουν το Missing Alert App στο κινητό τους.

Για την συγκεριμενη συνεργασία αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Super League, κ. Λεωνίδας Μπουτσικάρης λέγοντας: «Είναι τεράστια τιμή για τη Super League να αποτελεί πλέον μέλος της μεγάλης οικογένειας του Οργανισμού. Είναι σταθερή η βούληση μας να αποκτήσουμε μία άμεση και σταθερή σχέση. Κάθε ημέρα είναι ημέρα επαγρύπνησης, ενημέρωσης και αλληλεγγύης. Ελπίζουμε σύντομα να ανακοινώσουμε και νέες πρωτοβουλίες, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η διεθνοποίηση της προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράδοση από τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστα Γιαννόπουλο πιστοποιητικών εκπαίδευσης και ένταξης στα προγράμματα Αmber και Missing Alert Hellas, στους επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, της Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας, της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης και της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου παρουσιάστηκαν τα υλικοτεχνικά μέσα που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και οι συναρμόδιοι δημόσιοι και εθελοντικοί φορείς, όπως το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «Οδυσσέας», Ασθενοφόρα, διασωστικά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τροχήλατες γεννήτριες, οι εθελοντές χειριστές της αναβαθμισμένης Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», εθελοντές διασώστες, κυνοφιλικές ομάδες και για πρώτη φορά σε πλήρη ανάπτυξη οχήματα, μέσα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τους κλάδους ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ και τις Δημοτικές Αστυνομίες Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Γλυφάδας και Ηλιούπολης.

Τέλος, και φέτος όπως κάθε χρόνο τα παιδιά από τον παιδικό σταθμό «Λιλιπούπολη», έστειλαν το δικό τους βιντεοσκοπημένο μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού:

Έτος 2020

Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» δέχτηκε 10.421 κλήσεις

Πρόληψη και ευαισθητοποίηση

686 μαθητές, 916 εκπαιδευτικοί και 570 γονείς και κηδεμόνες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις

Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων

101 παιδιά εξαφανίστηκαν και αναζητήθηκαν

93 παιδιά εντοπίστηκαν

18 ενεργοποιήσεις του AMBER ALERT

7 κινητοποιήσεις της ομάδας έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

1ο Τετράμηνο 2021

Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» δέχτηκε 4.718 κλήσεις

Πρόληψη και ευαισθητοποίηση:

516 μαθητές, 254 εκπαιδευτικοί, 72 γονείς και κηδεμόνες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις

Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων:

21 παιδιά εξαφανίστηκαν και αναζητήθηκαν

17 παιδιά εντοπίστηκαν

1 κινητοποίηση της ομάδας έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ενηλίκων (18 έως 60 ετών):

17 ενήλικες εξαφανίστηκαν και αναζητήθηκαν

16 εντοπίστηκαν

13 ενεργοποιήσεις του MISSING ALERT HELLAS

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας:

Το 2020 η ΕΛ.ΑΣ διαχειρίστηκε: 260 υποθέσεις εξαφανισμένων ανηλίκων με ποσοστό ανεύρεσης 89,23% και 992 υποθέσεις εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων με ποσοστό ανεύρεσης 42%

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά «Missing Children Europe», που εδρεύει στις Βρυξέλλες, το 2020: Στα τηλεφωνικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις, πραγματοποιήθηκαν 42.662 κλήσεις για 8.857 υποθέσεις εξαφανισμένων (σε σύγκριση με 7.582 υποθέσεις του 2019, αύξηση κατά σχεδόν 17%.)

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον (ICMEC), το 2020:

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 365. 348 καταγγελίες για εξαφανισμένα παιδιά

Βραζιλία: 27.820 παιδιά

Καναδάς: 31.948 παιδιά

Ιρλανδία: 6.102 παιδιά

Ιταλία: 7.642 παιδιά

Λιθουανία: 2.276 παιδιά

Ταιβάν: 6.658 παιδιά

Νέα Ζηλανδία: 2.261 παιδιά

Νότια Κορέα: 19.146 παιδιά

Πορτογαλία: 23 παιδιά

Ηνωμένο Βασίλειο: 65.800 παιδιά εξαφανίστηκαν το 2019 και το 2020

Κορονοϊός: 2433 νέα κρούσματα την Τρίτη