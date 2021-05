Κοινωνία

Μετρό: Στάση εργασίας την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες θα ακινητοποιηθούν οι συρμοί του Μετρό.

Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Αθήνα, από την έναρξη της λειτουργίας του έως τις 10 το πρωί, λόγω της στάσης εργασίας που ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, παρά το γεγονός ό,τι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την προσφυγή της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την έκρινε παράνομη και καταχρηστική.

Με νεότερο δελτίο τύπου, το ΣΕΛΜΑ ανακοινώνει ότι η στάση εργασίας στο Μετρό (γραμμες 2 και 3) θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αφού έχει λάβει και την στήριξη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Με ανακοίνωσή του, το ΕΚΑ δηλώνει πως στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους στο Μετρό και το σωματείο ΣΕΛΜΑ, που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά τους.

"Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στο μετρό αγωνίζονται για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους, δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προασπίζουν την υγεία των εργαζομένων και τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΣΤΑ. ΣΥ. έναντι στον covid. Ζητούν άμεση αγορά ανταλλακτικών για να μειωθούν τα προβλήματα στα δρομολόγια".

Το ΕΚΑ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων για να προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δίκαια αιτήματά τους" επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Εργατικου Κέντρου Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2433 νέα κρούσματα την Τρίτη

Προανακριτική για Παππά: Άγριος καυγάς Πολάκη - Καλογρίτσα

Κύπρος - Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Νεαρός αξιωματικός έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)