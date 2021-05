Οικονομία

Συντάξεις χηρείας: Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις μειώσεις

Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ αναφορικά με ερωτήματα σχετικά με μειώσεις συντάξεων χηρείας σε 5.500 συνταξιούχους.

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με ερωτήματα που τίθενται σχετικά με μειώσεις συντάξεων χηρείας σε 5.500 συνταξιούχους προχώρησε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Οι μειώσεις των συντάξεων χηρείας για τις παραπάνω περιπτώσεις υλοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 της προηγούμενης κυβέρνησης.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν πως στον επιζώντα σύζυγο και στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του συζύγου επήλθε, μετά την 13η/5/2016, καταβάλλεται η αναλογούσα σύνταξη του θανόντος σε ποσοστό 70% για μία τριετία.

Μετά την πάροδο, όμως, της τριετίας, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη, λόγω θανάτου, μειώνεται κατά 50%, (δηλαδή λαμβάνει το 35% της σύνταξης του θανόντος), το ποσό δε αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων συντάξεων θανάτου (360 ευρώ).

Εξαιτίας της καθυστέρησης υλοποίησης του λογισμικού από την ανάδοχο εταιρεία, η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με τις καταβολές συντάξεων Ιουνίου, που πραγματοποιούνται αυτήν την εβδομάδα.

Εννοείται πως σε όσους από τους 5.500 συνταξιούχους έγινε εκ παραδρομής περικοπή, ενώ δεν εργάζονται, η περικοπή αυτή είναι προσωρινή και ο e-ΕΦΚΑ δεσμεύεται να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές κατά προτεραιότητα.

Οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τοπικά υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ και να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται, ώστε με τις καταβολές Ιουλίου να επανέλθει το ποσό της σύνταξης στο 100% και ταυτόχρονα να καταβληθεί το ποσό που περικόπηκε με τη σύνταξη του Ιουνίου» αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ.