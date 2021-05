Αθλητικά

Σερβία: Ο Ερυθρός Αστέρας σήκωσε το Κύπελλο

Κυπελλούχος Σερβίας ο Ερυθρός Αστέρας, για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια.

Για 13η φορά από το 1991 και τη διάσπαση της τότε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας και πρώτη μετά από 9 χρόνια (2011/2012), ο Ερυθρός Αστέρας αναδείχθηκε Κυπελλούχος Σερβίας, κλείνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν πανηγυρίζοντας το νταμπλ (οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει και τον τίτλο στο πρωτάθλημα τον περασμένο μήνα).

Στον μεγάλο τελικό με την «αιώνια» αντίπαλο, Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε στη διαδικασία των πέναλτι να πάρει την «κούπα» με 4-3 (κανονικός αγώνας και παράταση τελείωσαν 0-0), έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον 33χρονο γκολκίπερ Μίλαν Μπόργιαν, ο οποίος απέκρουσε τα δύο τελευταία πέναλτι των Γιόγιτς και Στούλιτς, την ώρα που συμπαίκτες του ήταν απόλυτα εύστοχοι στα 4 που εκτέλεσαν.

