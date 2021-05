Life

Η Σόφη Ζαννίνου στο “The 2Night Show”: Πήγα να πεθάνω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις συνεργασίες της στον κινηματογράφο, τα παρασκήνια, το #MeToo και τη φορά που κινδύνεψε να πεθάνει.

Στο “The 2Night Show” ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης η Σόφη Ζαννίνου, που μίλησε για την οικογένειά της, τις συνεργασίες της με τα ιερά «τέρατα» του κινηματογράφου και μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτουγλου ιστορίες από τα παρασκήνια.

«Εγώ με έναν από τους πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών είχα συνεργαστεί και μου φέρθηκε άψογα. Για αυτόν ειλικρινά έπεσα απ΄ τα σύννεφα.

Στην εποχή μας το σεξ έχει πάψει να είναι ακριβό. Δεν μπορεί να υπάρχει στους άνδρες τέτοια σεξουαλική πείνα. Πώς μπορείς να κάνεις σεξ με μία γυναίκα που δεν σε θέλει; Δεν κάνεις κάτι τέτοιο εκτός και αν είσαι άρρωστος», είπε αναφερόμενη στις καταγγελίες που έχουν γίνει στο χώρο του θεάματος.

Σχετικά με τις «σκληρές» σχολές υποκριτικής είπε: «Ήμουν τυχερή, δούλεψα με υπέροχους σκηνοθέτες. Πότε δεν ένιωσα αυτό που γίνεται σε διάφορες σχολές. Ίσως επειδή ήμουν του ελαφρού και όχι της «βαριάς κουλτούρας».

Και αναφέρθηκε σε «καψόνια» στα πλαίσια της αντιζηλίας των ηθοποιών, όπως «καρφίτσες μέσα σε πουέντ, καρφίτσες και βελόνες στο ρολ ον του μέικ-απ, σκισμένα ρούχα σε πρεμιέρες», για να τονίσει ότι, «χοντρά πράγματα σεξουαλικά και με βία δεν είχα δει όμως».

Αποκάλυψε, τέλος, μια άγνωστη πλευρά της ζωής της, όταν έφτασε κοντά στο θάνατο.

«Όσοι νομίζουν ότι είναι κάτι, ας καταλάβουν ότι ένας κορονοϊός σε τελειώνει μέσα σε 5 ημέρες. Εγώ πριν από δύο χρόνια έπαθα κάτι που ακόμα δεν ξέρω τι ήταν – μου πέρασε ότι μπορεί να ήταν κορονοϊός αλλά δεν ήταν – και πήγα να πεθάνω. Φώναξα την κόρη μου να ξέρει σε ποιον συμβολαιογράφο έχω πάει.

Δεν είσαι τίποτα. Είναι ένα ταξίδι και είναι στο χέρι σου να το χαρείς .Και οι πάρα πολύ πλούσιοι πέθαναν και οι πάρα πολύ ταλαντούχοι το ίδιο. Το μόνο που μένει είναι μια καλοσύνη».





Ειδήσεις σήμερα:

Σερβία: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το Κύπελλο

Μετρό: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Euro 2020 - Δανία: Χωρίς ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Μπρόντμπι