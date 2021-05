Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Πού «έπιασε» ρεκόρ χθες η θερμοκρασία. Πώς θα κινηθεί σήμερα ο υδράργυρος.

Στη Σπάρτη σημειώθηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, αφού το θερμόμετρο έφτασε τους 36,5 βαθμούς. Στη Γαβαλού, στο Άργος, στα Πατήσια και στη Μεσσαρά Ηρακλείου, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς.

Και σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός, σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα είναι πάλι στους 35 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται βροχές και το βράδυ ισχυρές καταιγίδες στη Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς,στα κεντρικά τους 35 και στα νησιά τους 32 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι.

Τοπικές βροχές αναμένονται αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα ορεινά θα εμφανιστούν μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-32 βαθμούς.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται ενίσχυση των βορειάδων και υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τους 32 βαθμούς, την Πέμπτη έως τους 31 και το Σαββατοκύριακο 28-29 βαθμούς.

