Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Πότε θα φέρει ξεσπάσματα η έκλειψη (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» μιλά για την αποψινή έκλειψη που... έρχεται να πέσει πάνω στην επόμενη.

Εσωτερική αναστάτωση αναμένεται να προκαλέσει η αποψινή έκλειψη, τόνισε η Λίτσα Πατέρα στην πρόβλεψη των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ότι συνήθως μία έκλειψη διαρκεί 14 μέρες πριν και 14 μετά, όμως αυτή τώρα είναι διαφορετική και γι’αυτό μπορεί να φέρει «ωραία αναστάτωση».

Τονίζοντας ότι, «αύριο είναι ημέρα απιστίας», έκανε λόγο για ωραία έκλειψη, αφού είναι στα «καλά ζώδια», τους Τοξότες και τους Δίδυμους και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί «να μας φέρει ανάταση ψυχής».

Η επόμενη έκλειψη, όμως, είναι στις 10 Ιουνίου κι έτσι, «η μία έκλειψη πέφτει πάνω στην άλλη», κάτι που σημαίνει ότι, «ό,τι είναι να γίνει, θα το δούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 4-5 Ιουνίου, οπότε και θα γίνει το ξέσπασμα».

Προειδοποίησε ότι, το άλλο Σαββατοκύριακο «θα υπάρχει μία ένταση, ίσως σε πολιτικό, σε παγκόσμιο επίπεδο» και εξήγησε περαιτέρω για την έκλειψη ότι είναι ο «Ήλιος απέναντι από τη Σελήνη», δηλαδή «ο άνδρας απέναντι από τη γυναίκα κι έρχονται σε σύγκρουση».

«Αυτό τον καιρό μπορεί να γίνουν οι μεγαλύτερες απάτες – απιστίες», συμπλήρωσε, καταλήγοντας ότι, «στην πανσέληνο μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια κρυφά πράγματα».

Οι αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα:

