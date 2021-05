Παράξενα

Γκαλαπάγκος: εντοπίστηκε χελώνα που θεωρούνταν εξαφανισμένο είδος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πανεπιστήμιο Γέιλ έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των γενετικών μελετών και τη σύγκριση με το DNA ενός δείγματος που είχε ληφθεί το 1906!

Μια γιγαντιαία χελώνα που εντοπίστηκε το 2019 στα νησιά Γκαλαπάγκος ανήκει σε ένα είδος το οποίο οι επιστήμονες θεωρούσαν μέχρι τώρα ότι εξαφανίστηκε πριν από έναν αιώνα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ισημερινού. Το Εθνικό Πάρκο των Γκαλαπάγκος ετοιμάζει μια ερευνητική αποστολή που θα αναλάβει να εντοπίσει και άλλες γιγαντιαίες χελώνες, σε μια προσπάθεια να σωθεί το είδος.

Η χελώνα βρέθηκε πριν από δύο χρόνια στο νησί Φερναντίνα, ένα από τα πιο παρθένα του αρχιπελάγους, κατά τη διάρκεια μιας κοινής αποστολής του Εθνικού Πάρκου και της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των Γκαλαπάγκος. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Γέιλ στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ανήκε στο είδος Chelonoidis phantasticus, το οποίο οι ειδικοί θεωρούσαν εξαφανισμένο.

«Το Πανεπιστήμιο Γέιλ έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των γενετικών μελετών και τη σύγκριση με το DNA ενός δείγματος που είχε ληφθεί το 1906», ανέφερε το Πάρκο Γκαλαπάγκος. Στα νησιά αυτά πολλά είδη χελωνών ζουν μαζί με φλαμίνγκο, άλμπατρος, κορμοράνους και σούλες. Πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση. «Την θεωρούσαμε εξαφανισμένη εδώ και πάνω από 100 χρόνια! Επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Περιβάλλοντος Γκουστάβο Μανρίκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Πάρκου, εκτιμάται ότι στα νησιά ζουν 60.000 γιγαντιαίες χελώνες διαφόρων ειδών. Μία από αυτές, ο «Μοναχικός Τζορτζ», μια αρσενική από το νησί Πίντα, ήταν η τελευταία του είδους της και πέθανε το 2012 χωρίς να αφήσει απογόνους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη – Παναιτωλικός: μικρό προβάδισμα για τους ακρίτες

ΣΥΡΙΖΑ για νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ο Μητσοτάκης αφήνει εκτός 25000 μαθητές

Θεοδωρίδου - AstraZeneca: Δεν αλλάζουν τα ηλικιακά κριτήρια – Τι ισχύει για γυναίκες κάτω των 50 ετών