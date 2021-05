Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου επιστρέφει με “χρυσό” συμβόλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστροφή του Ρουμάνου προπονητή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Με κάθε επισημότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου.

Η ανακοίνωση, που έχει τίτλο «The General is back» αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου στην Τούμπα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Καλωσορίζουμε με χαρά τον πιο επιτυχημένο προπονητή της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα του θητεία!»

Έγιναν γνωστά τα πρόσωπα που θα συνεργαστούν με τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου και θα αποτελέσουν το τεχνικό επιτελείο του στο τιμόνι της ομάδας κατά την καινούργια περίοδο. Αυτοί είναι:

1. Κριστιάνο Μπάτσι - 1ος βοηθός υπεύθυνος για το προπονητικό πρόγραμμα

2. Παντελής Κωνσταντινίδης βοηθός, υπεύθυνος για την μελέτη των αντιπάλων

3. Πάολο Καστορίνα - υπεύθυνος για ατομική βελτίωση

4. Ματέο Σπαταφόρα - φυσική κατάσταση

5. Τσονάκας Γιώργος - υπεύθυνος αποκατάστασης και αποθεραπείας

6. Χοσέ Μορέιρα - Τερματοφυλάκων

7. Κυριάκος Τσιτιρίδης - video analysis.

Όπως έγινε γνωστό η ρήτρα αποδέσμευσης του ρουμάνου προπονητή ορίστηκε στα 7 εκατομμύρια ευρώ ενώ η ετήσια αποζημίωση του ίδιου και του τεχνικού επιτελείου προσδιορίστηκαν στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο 17χρονος στον Ερυθρό Σταυρό αποσωληνώθηκε

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Ερευνητές υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο

Πανσέληνος και έκλειψη Σελήνης: Μαγεύουν οι εικόνες από το Σούνιο