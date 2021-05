Life

Η Τάνια Μπρεάζου από το “YFSF” στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που συγκλόνισε με την τελευταία ερμηνείας της μιλά για πρώτη φορά στον Γρηγόρη Αρναούτουγλου.

Την Τάνια Μπρεάζου υποδέχθηκε στο “The 2Night Show”ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης, για πρώτη φορά κι εκείνη μίλησε για τη μεγάλη αγάπη της, το τραγούδι, αποκαλύπτοντας την επιθυμία της να συμμετάσχει στην Eurovision.

Η νεαρή τραγουδίστρια που γεννήθηκε στη Ρουμανία και μεγάλωσε στη Ρόδο, περιέγραψε πώς το τραγούδι ήταν πάντα η κλίση της «τραγουδάω από 5 χρονών. Δεν έχω φανταστεί να κάνω κάτι άλλο. Αυτό ήταν το όνειρό μου και όταν με έβλεπαν και οι γονείς μου καταλάβαιναν ότι έχω μια κλίση προς τα εκεί».

Ερωτηθείσα αν έχει υποστεί bullying λόγω της καταγωγής της, απάντησε αρνητικά, παρά το γεγονός ότι η «διαφορετικότητά» της ήταν ορατή κι έστειλε το μήνυμά της:

«Δυστυχώς υπάρχει ακόμα το bullying και θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που βιώνουν bullying. Είμαστε όλοι ίδιοι, ίσοι, έχουμε τις ίδιες δυνατότητες και ικανότητες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται bullying. Έχουμε αγάπη μέσα μας».