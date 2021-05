Πολιτική

Κικίλιας: Εμβολιασμένο το 70% του πληθυσμού μέσα στο καλοκαίρι

Οι στόχοι για την ανοσία του πληθυσμού. Ο εμβολιασμός των παιδιών και των ενηλίκων άνω των 18 και το «πέναλτι» για ακύρωση του εμβολίου.

Την εκτίμηση ότι όταν θα έχει εμβολιαστεί το 70% του ελληνικού πληθυσμού «θα είμαστε ασφαλείς» σε σχέση με τον κορονοϊό, εξέφρασε ο υπουργός υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει αυτό το ποσοστό», εφόσον συνεχιστούν κανονικά οι παραδόσεις των εμβολίων εκτίμησε ο υπουργός Yγείας, ο οποίος συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν εμβόλια για όποιο κι αν επιλέξει» ο πολίτης, κάνοντας ξεκάθαρο ότι η επάρκεια εμβολίων είναι διασφαλισμένη καθώς «έχουν ήδη προαγοραστεί 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων» από τη χώρα μας.

Ο υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν πριν από τη σχολική χρονιά, οι εμβολιασμοί και στα παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών, εφόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων εγκρίνει τα εμβόλια για τις ηλικίες αυτές. Σε ερώτηση για το πως θα πειστούν οι γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών έχει πειστεί για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο στόχος της κυβέρνησης είναι «να έχουν κάνει όλοι από την ηλικία των 18 ετών και άνω το εμβόλιο μέχρι και τον Ιούλιο», έτσι ώστε όλοι οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, αλλά και όσοι νόσησαν και έχουν φυσική ανοσία, να δημιουργήσουν ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, πρόσθεσε ότι «στα νησιά οι εμβολιασμοί προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν κι άλλα εμβόλια πέραν από αυτό της Johnson and Johnson στη νησιωτική Ελλάδα για όσους το επιθυμούν.

Μιλώντας για το πέναλτι σε όσους ακυρώνουν το ραντεβού τους, είπε ότι η δεκαπενθήμερη αυτή αναστολή για ακυρώσεις των εμβολιασμών «δεν είναι τιμωρητική πολιτική», αλλά ουσιαστικά ήρθε να διορθώσει και κάποια λάθη που έγιναν από τους ίδιους τους πολίτες όσον αφορά την διαχείριση του ραντεβού.

Αναφερόμενος στους κατάκοιτους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους για να κάνουν το εμβόλιο, είπε ότι «έχει ήδη ληφθεί ειδική μέριμνα για τον εμβολιασμό τους, στον οποίο θα συμβάλλουν ακόμα και ιδιότητες».

Για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει στο τραπέζι και εξακολουθεί να συζητείται, αλλά «οι αποφάσεις θα ληφθούν σε ουδέτερο χρόνο». Ωστόσο, εμμέσως πλην σαφώς, έκανε λόγο για αναγκαιότητα υποχρεωτικού εμβολιασμού σε εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ο ίδιος ζήτησε να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για τα περιστατικά παρενεργειών που σχετίζονται αποδεδειγμένα με τα εμβόλια και κυρίως με αυτό της Astra Zeneca, «προκειμένου να μη δημιουργείται η εικόνα από όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι οι παρενέργειες αφορούν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού» από τις πέντε αυτές περιπτώσεις.

