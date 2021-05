Life

Άρια Αγάτσα στο “The 2Night Show”: Δεν μετάνιωσα που πήγα από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ (βίντεο)

Πώς ξεκίνησε να ασχολείται με την αθλητική δημοσιογραφία; Πώς την αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί της στα πρώτα της βήματα; Τι ρόλο έπαιξε η πολιτική στη ζωή της, αλλά και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σήμερα;

Την Άρια Αγάτσα υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» .

Η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, αλλά και μία από τις πρώτες γυναίκες που ασχολήθηκανστην Ελλάδα με το αθλητικό ρεπορτάζ μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δυσκολίες να γίνει αποδεκτή στον ανδροκρατούμενο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά και την πολιτική της σταδιοδρομία.

«Η πολιτική μπήκε στη ζωή μου γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι που όλοι προσέφεραν στα κοινά άδολα. Εξελέγην βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009. Εκείνη την εποχή έγινε ένας τεκτονικός σεισμός στην πολιτική στην Ελλάδα. Δεν μετακινήθηκα εγώ. Θεώρησα ότι μπορούσα να εκφραστώ με μία άλλη συνθήκη. Τότε ξένισε. Εξάντλησα και την τελευταία μέρα της θητείας μου ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετά αξιοποίησα μια πρόταση που μου έγινε και πήγα στη ΝΔ. Δεν μετάνιωσα» είπε για την μεταπήδησή της από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ και πρόσθεσε πως: «Στην παρούσα φάση είμαι εκλεγμένη στην ΕΣΗΕΑ και έχω βρει εκεί έναν δρόμο να εκφράζομαι».

"Έχω νιώσει αρκετές φορές ότι ίσως δεν αντέχω να συνεχίσω"

«Ήμουν από τις πρώτες γυναίκες που ασχολήθηκαν με το αθλητικό ρεπορτάζ. Άκουγα συνέχεια “τι δουλειά έχει αυτή εδώ; Δεν πάει να πλύνει κανένα πιάτο;”. Ασχολήθηκα με το αθλητικό ρεπορτάζ γιατί καταρχήν ήμουν αθλήτρια. Στην αρχή της καριέρας μου είχαν μια δυσπιστία για το τι ξέρω. Δούλευα διπλά και τριπλά για να βρω τα πατήματά μου. Στην αρχή μου έδιναν να πηγαίνω στα γήπεδα μέχρι που είπα να πάω να πάρω συνεντεύξεις. Πήρα από τον Σαραβάκο που μιλούσε δύσκολα, από τον Στέλιο Μανωλά που μιλούσε ακόμα πιο δύσκολα και έγιναν πρωτοσέλιδα. Έκλεινα τα αυτιά μου και κοιτούσα μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις. Έχω νιώσει αρκετές φορές ότι ίσως δεν αντέχω να συνεχίσω» ανέφερε.

