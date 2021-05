Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίπλωμα οδήγησης: Αντικατάσταση με ένα... κλικ - Η διαδικασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταλαιπωρία και γραφειοκρατία τέλος. On line η αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης. Άνοιξε η πλατφόρμα σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέσιμες και για τις δεκατρείς Περιφέρειες θα είναι από σήμερα, Πέμπτη 27 Μαΐου, οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης μέσω του gov.gr. Τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών προχώρησαν στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στις υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική διαπιστωτική πράξη του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι πολίτες στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης, αλλά και για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής μέσω μιας απλής διαδικασίας. Να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 7.071 αιτήσεις, από τις οποίες οι 3.408 αφορούν σε αντικαταστάσεις και αντίγραφα αδειών οδήγησης και οι 3.663 σε ενημέρωση στοιχείων. Από τις 3.408 αιτήσεις έχουν ήδη εκτυπωθεί περισσότερα από 2.600 διπλώματα από την Ελληνική Αστυνομία.

Η διαδικασία είναι απλή, καθώς οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρούν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του οικείου παράβολου.

Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αποστέλλουν και πάλι ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσικός φάκελος, όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ). Οι απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων του Δημοσίου για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και την άντληση στοιχείων υλοποιήθηκαν μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι πολίτες μπορούν να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ζητώντας να τους αποσταλεί με courier για τις περιφέρειες, όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης είναι αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2020 από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργο Γεωργαντά, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουν καταρτίσει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Την υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας συντονίζει ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Με την πανελλήνια κάλυψη, μετασχηματίζεται πλήρως η εμπειρία των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τίθεται οριστικό τέλος σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούσαν από τους πολίτες αναμονή σε μια σειρά από ουρές. Ταυτόχρονα, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αποσυμφορούνται από διοικητικά βάρη 59 διευθύνσεις μεταφορών με 84 τμήματα αδειών οδήγησης και 411 υπαλλήλους-χειριστές των υπηρεσιών, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους, αλλά και χρόνο.

Οι νέες υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης αναπτύσσονται στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνάψει τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ). Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τον Μάρτιο του 2021 οι υπηρεσίες επεκτάθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και τον Απρίλιο του 2021 στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Silver Alert για την “Δήμητρα” της Λέσβου - Η ιστορία ενός βασανισμένου ανθρώπου