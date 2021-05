Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Πού αναμένονται τα φαινόμενα.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη βόρεια Ελλάδα από σήμερα Πέμπτη (27-05-2021) το απόγευμα, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

1. Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία, με εξασθένηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28-05-2021).

2. Εκ νέου, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής (28-05-2021), στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας 11χρονης: ο δάσκαλος έστελνε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος - Ήθελε να της κάνει ιδιαίτερα

Πύργος : 34χρονη εμβολιάστηκε με AstraZeneca κι έπαθε εγκεφαλικό

Η Τάνια Μπρεάζου από το “YFSF” στο “The 2Night Show” (βίντεο)