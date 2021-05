Life

Στη Lady Gaga το Κλειδί της Πόλης του Δυτικού Χόλιγουντ

H δημοτική Αρχή τίμησε την τραγουδίστρια και ανακήρυξε την 23η Μαΐου ως "Born This Way Day".

Το άλμπουμ της Lady Gaga «Born This Way» συμπλήρωσε την 10η επέτειό του την περασμένη Κυριακή και για να τιμήσει την περίσταση, η δημοτική αρχή του Δυτικού Χόλιγουντ ανακοίνωσε επίσημα ότι η 23η Μαΐου ανακηρύσσεται «Born This Way Day».

Στη Lady Gaga απονεμήθηκε επίσης το Κλειδί της Πόλης από τη δήμαρχο του Δυτικού Χόλιγουντ, Λίντσι Π. Χόρβαθ. «Σε ευχαριστούμε που μας ενθαρρύνεις να αγαπάμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι» είπε η Χόρβαθ στη Gaga.

Ένα έργο ζωγραφικής δρόμου με τον τίτλο του άλμπουμ παρουσιάστηκε επίσης για να σημάνει την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας στο Δυτικό Χόλιγουντ.

«Το τραγούδι και το άλμπουμ μου, Το Born This Way, εμπνεύστηκα από τον Καρλ Μπιν, έναν ομοφυλόφιλο μαύρο θρησκευόμενο ακτιβιστή που κήρυξε, τραγούδησε και έγραψε ότι “Γεννήθηκε Έτσι” (Born This Way). Συγκεκριμένα, η πρώτη δουλειά του κυκλοφόρησε το 1975, 11 χρόνια προτού γεννηθώ», έγραψε η τραγουδίστρια. «Σας ευχαριστώ για τις δεκαετίες ατέλειωτης αγάπης, γενναιότητας και έναν λόγο για να τραγουδώ. Έτσι μπορούμε όλοι να αισθανόμαστε χαρά, γιατί αξίζουμε χαρά. Επειδή αξίζουμε το δικαίωμα να εμπνέουμε ανοχή, αποδοχή και ελευθερία για όλους » είπε.

