Οικογενειακή τραγωδία για μία σέλφι

Άλλη μία τραγωδία στο "βωμό" της τέλειας selfie. Πέντε μέλη της ίδια οικογένειας πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να βγάλουν μία φωτογραφία.

Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας πνίγηκαν σε λίμνη στην Ινδονησία όταν η προβλήτα πάνω στην οποία συγκεντρώθηκαν για να βγάλουν μια σέλφι κατέρρευσε, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από δύο εβδομάδες.

Η οικογένεια αυτή που είχε συνολικά 14 μέλη βρισκόταν στις όχθες της λίμνης Κάντι, μιας τουριστικής τοποθεσίας στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας.

"Προσπαθούσαν να βγάλουν μια σέλφι πάνω στην προβλήτα όταν σημειώθηκε το περιστατικό", διευκρίνισε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Τζουνάιντι Νουρ, διευκρινίζοντας ότι η τουριστική αυτή τοποθεσία δεν επιτηρείτο μετά το κλείσιμό της.

Ένας 17χρονος βρίσκεται μεταξύ των πέντε νεκρών. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας επέζησαν.

Οι διασώστες περισυνέλεξαν τα πτώματα και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό, πρόσθεσε ο Τζουνάιντι Νουρ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα 9 Ινδονήσιοι πνίγηκαν όταν ένα υπερφορτωμένο σκάφος ανατράπηκε σε τεχνητή λίμνη στην Ιάβα επειδή οι τουρίστες που επέβαιναν ήθελαν να τραβήξουν μια φωτογραφία σέλφι.

