Digea: δεύτερη ψηφιακή μετάβαση σε 8 περιφερειακές ενότητες (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές και πόσο εύκολα, χωρίς επιβάρυνση ή προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού, οι τηλεθατές θα περάσουν σε “νέα εποχή θέασης”.

Του Κώστα Τάτση

Συνεχίζεται από τις 28 Μαΐου, στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Πρέβεζας η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση των τηλεοπτικών σταθμών.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η εκπομπή των προγραμμάτων των ιδιωτικών σταθμών Εθνικής Εμβέλειας σε High Definition, στο σύνολο των κέντρων εκπομπής που καλύπτουν τις συγκεκριμένες περιοχές

Με την μετάβαση αυτή, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μεταφερθούν στις τελικές, διεθνώς κατοχυρωμένες συχνότητες εκπομπής τους, βάσει του νέου Χάρτη Συχνοτήτων που έχει εκπονήσει η Πολιτεία, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται φάσμα για να αναπτυχθεί το 5G.

Για την μετάβαση αυτή δεν απαιτείται προμήθεια νέου εξοπλισμού από την πλευρά των τηλεθεατών. Το μόνο που χρειάζεται είναι επανασυντονισμός των δεκτών, αποκωδικοποιητών ή τηλεοράσεων.

Η διαδικασία είναι απλή: στο μενού του τηλεκοντρόλ, επιλέγουμε “εγκατάσταση” ή “ρυθμίσεις” => “αυτόματο συντονισμό” => “ΟΚ” και ολοκληρώνεται ο επανασυντονισμός.

Η ψηφιακή μετάβαση θα προχωρά σταδιακά ανά γεωγραφική περιοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολο της χώρας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

