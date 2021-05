Δύο σφήκες ξεβιδώνουν το καπάκι από μπουκάλι πορτοκαλάδας (βίντεο)

Εντυπωσιάζουν οι κυκλικές, συντονισμένες, κινήσεις των δύο εντόμων.

Εκατομμύρια προβολές συγκέντρωσε το βίντεο με δύο σφήκες να ανοίγουν το καπάκι μπουκαλιού.

Το βίντεο ξεκινά δείχνοντας τις δυο σφήκες να κάθονται στο καπάκι ενός μπουκαλιού με πορτοκαλάδα. Στη συνέχεια, κινούνται μεταξύ του καπακιού και του χείλους του μπουκαλιού, σε κυκλικές, συντονισμένες κινήσεις.

Τελικά, οι σφήκες καταφέρνουν να το ανοίξουν εντελώς μέχρι που πέφτει στο πάτωμα.

Ο Μάικλ Μόραν, που ανάρτησε το υλικό στον λογαριασμό του στο Twitter, σχολίασε: «Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η ανθρωπότητα. Δεν περάσαμε άσχημα, όμως αν οι μέλισσες καταφέρνουν να ανοίγουν καπάκια, νομίζω ότι ήρθε η αρχή του τέλους».

Well, that's it for humanity. We've had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73