“Special Report” για τα κρυπτονομίσματα (εικόνες)

Η εμφάνιση και η γιγάντωση τους ανά τον πλανήτη, η εδραίωση τους στην Ελλάδα και το ρίσκο των ψηφιακών επενδύσεων.

Από το 2008, όταν έκανε την εμφάνισή του το Bitcoin μέχρι σήμερα, που η αξία του ισοδυναμεί με δεκάδες χιλιάδες ευρώ, τα κρυπτονομίσματα έχουν κυριεύσει τον ψηφιακό κόσμο και πραγματοποιούν αργά και σταθερά την είσοδό τους στον αναλογικό. Άλλα δημοφιλή και άλλα λιγότερο γνωστά, τα κρυπτονομίσματα σήμερα αποτελούν μια ψηφιακή αγορά, της οποίας η κεφαλαιοποίηση, παρότι ευμετάβλητη, εκτιμάται πως ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτή την Κυριακή 30 Μαΐου, στις 00:45, το «Special Report» ερευνά τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και την εδραίωσή τους στη χώρα μας.

Η Μαρία Σαράφογλου συνομιλεί με επενδυτικούς συμβούλους και οικονομικούς αναλυτές που εξηγούν τα χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων και το ρίσκο των ψηφιακών επενδύσεων, αλλά και με πρώην «miners», οι οποίοι μιλούν για την «εξόρυξη» των κρυπτονομισμάτων που είδε σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερη άνθιση την περίοδο της πανδημίας.

Με την κάμερα της εκπομπής αγοράζει κρυπτονομίσματα σε ένα ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε μία online πλατφόρμα συναλλαγών.

Ποια τεχνολογία βρίσκεται πίσω από τη διάδοση των κρυπτονομισμάτων και κατά πόσο αποτελεί απειλή για τη «συστημική» οικονομία;

Καθηγητές χρηματοοικονομικών, αλλά και ο καθηγητής πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και του ΕΚΠΑ, και επικεφαλής επιστήμονας του κρυπτονομίσματος «Cardano», Άγγελος Κιαγιάς, δίνουν τις απαντήσεις.

Η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχει αναλάβει την εποπτεία των συναλλαγών με χρήση κρυπτονομισμάτων, εξηγεί τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και την πρόκληση του εντοπισμού συναλλαγών που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο επικεφαλής Βασίλης Παπακώστας μιλά για την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων στο ηλεκτρονικό έγκλημα και στη χώρα μας.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την πραγματική και την ψηφιακή οικονομία; Και ποια θα είναι η εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων;

