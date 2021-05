Life

“Η Φάρμα”: Παρασκευή και Σάββατο με ανατρεπτικά επεισόδια - Τι θα δούμε (βίντεο)

Μία πρόγευση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Την 12η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ & ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ

Αυτή την εβδομάδα, θα αποχωρήσουν από τη ΦΑΡΜΑ 2 παίκτες. Ένας την Παρασκευή και ένας το Σάββατο, με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες και τις δύο ημέρες.

Ποιος θα κερδίσει το Quiz της ΦΑΡΜΑΣ και ένα μεγάλο ΕΠΑΘΛΟ; Με ποιους θα το μοιραστεί;

Αυτήν την εβδομάδα το Quiz δεν δίνει ΑΣΥΛΙΑ αλλά ΕΠΑΘΛΟ.

Γιατί κάποιοι από τους ΑΓΡΟΤΕΣ πιστεύουν ότι η ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ δε θα αφήσει την αδελφή της, ΦΕΝΙΑ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ, για 1η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιον άφησε, τελικά, για 1ο Υποψήφιο Αρχηγό;

Μεταξύ ποιων δύο παικτών θα κριθεί η 2η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ;

Ποιος Θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ, που πλέον περιλαμβάνει 3 αγώνες; Η ΑΣΥΛΙΑ που προσφέρει η ΑΡΧΗΓΙΑ είναι το ζητούμενο για όλους τους ΑΓΡΟΤΕΣ γιατί τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον ΤΕΛΙΚΟ.

Πώς θα αντιδράσει ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ στην ανακοίνωση του Σάκη ότι πρέπει να επιλέξει τον 1ον ΜΟΝΟΜΑΧΟ άμεσα χωρίς άλλες διαδικασίες;

Γιατί ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ έρχεται σε δύσκολη θέση με την επιλογή του 2ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ;

Γιατί ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ έρχεται σε σύγκρουση, για ακόμα μια φορά, με τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ;

Πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα στη ΦΑΡΜΑ ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΚΑΣ και τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Πώς απαντούν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ερώτηση του Σάκη για τον ποιον θα ήθελαν να προστατέψουν αυτήν τη στιγμή;

Γιατί η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ επιλέγει να προστατέψει τον ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ;

Πώς θα αντιδράσει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΗΣ (ΝΤΟΥΠΗΣ) σε αυτήν τη δήλωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ την Παρασκευή;

Ποιον θα αφήσει για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ και ποιον θα ψηφίσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για 2ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιος θα κερδίσει, απρόσμενα, την ΑΡΧΗΓΙΑ; Τι είδους στρατηγική θα ακολουθήσει;

Ποιοι θα είναι οι 2 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ το Σάββατο; Ποιος θα αποχωρήσει;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

