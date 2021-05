Life

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Άλλαξαν σπίτι λίγο πριν γίνουν γονείς

Το σπίτι τους στο Κολωνάκι άφησαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Το ζευγάρι, που σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά του τα δίδυμα κοριτσάκια του, μετακόμισε αυτό το διάστημα σε ένα σπίτι δίπλα σε αυτό της «Φάρμας», αφού η Χριστίνα Μπόμπα βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και τα γυρίσματα του Σάκη Τανιμανίδη για το ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1 είναι εντατικά.

Το γεγονός γνωστοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα με κάποια stories που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

