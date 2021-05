Life

“Ήλιος”: τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Παγίδες, ύπουλα σχέδια και προσπάθειες για αποκάλυψη των δολοπλοκιών, κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεεθατών.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια του «Ήλιου»…

Δευτέρα 10 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 155

Η Μπέτυ, γνωρίζοντας πια το σχέδιο του Δημήτρη και της Αλίκης, στήνει τη δική της παγίδα… Προσποιείται την ανίδεη και ξεγελώντας τους πάντες ετοιμάζεται να χτυπήσει εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Η Λήδα σε απόγνωση, καθώς μετά το χτύπημα του Μάνου, η ζωή του Νικήτα κρέμεται από μία κλωστή. Ο Μάνος επιστρέφει στη φυλακή… Ο Μηνάς καταφέρνει να εξασφαλίσει τη σιωπή της Σαλκέμ και της Νέλλης. Ο Δημήτρης καταστρώνει σχέδιο προκειμένου να τον ξεσκεπάσει. Ο Μηνάς απαιτεί από τον Φίλιππο να του παραδώσει την Ορόρα. Ο Δημήτρης αρχίζει να υποψιάζεται πως για κάποιο λόγο που κανείς δεν γνωρίζει… ο πραγματικός στόχος της Μπέτυς είναι η Αλίκη…

Τρίτη 11 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 156

Η Αλίκη συλλαμβάνεται ως κύρια ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας της Μπέτυς και περνά το πρώτο της βράδυ στο κρατητήριο. Ο Δημήτρης προσπαθεί να λύσει την υπόθεση που μοιάζει με άλυτο γρίφο, ενώ είναι βέβαιος για την αθωότητά της. Ο Μηνάς πιάνει την Σαλκέμ, χωρίς να το μάθει κανείς και βάζει σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο που θα εκτελέσει η Ορόρα, κάτω απ’ τη μύτη του Φίλιππου και της Διώνης. Ο Νικήτας οδηγείται στη φυλακή και η Λήδα τον επισκέπτεται… Η σχέση της Αθηνάς με τον Γιάννη κλονίζεται μετά τον τραυματισμό της Μπέτυς. Όμως ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για την Μπέτυ, αφού ο Δημήτρης είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει την αλήθεια…

Τετάρτη 12 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 157

Όλοι είναι αναστατωμένοι με τη σύλληψη της Αλίκης, η οποία υπερασπίζεται με όλη της τη δύναμη την αθωότητά της. Ο Φίλιππος καταλήγει στο νοσοκομείο και η εξέλιξη της υγείας του δεν δίνει ελπίδες. Το σχέδιο του Μηνά φαίνεται να προχωράει χωρίς εμπόδια… Η Ορόρα, όμως, καταθέτει εναντίον του Μηνά και η τύχη μόλις έχει αρχίσει να στρέφεται εναντίον του. Η Λήδα ζητάει απ’ τον Δήμο να μην έχει ελπίδες για ένα κοινό μέλλον μαζί της… Αλλά κι η Αθηνά ξεκόβει αποφασιστικά με τον Γιάννη. Η Μπέτυ καταφέρνει να πείσει τον εισαγγελέα πως είναι θύμα του φθόνου της Αλίκης και δεν διστάζει να κατηγορήσει ανοιχτά την Αλίκη σε μια κοινή τους κατάθεση. Η Αλίκη αγανακτισμένη της επιτίθεται, χωρίς να σκεφτεί ότι η παρουσία του εισαγγελέα θα έχει άσχημες συνέπειες για την ίδια…

Πέμπτη 13 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 158

Η Αλίκη πέφτει στην παγίδα της Μπέτυς που την παρουσιάζει σαν επικίνδυνη δολοφόνο… και όλα δείχνουν πως θα είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει την αθωότητά της. Όλοι ανησυχούν για την τύχη της Σαλκέμ, καθώς δεν μπορούν να εντοπίσουν πού την κρατάει ο Μηνάς. Ο Νικήτας στέλνει πίσω το γράμμα που του έγραψε η Λήδα χωρίς να το διαβάσει, ενώ ο Δήμος προσπαθεί να της συμπαρασταθεί σαν φίλος, βάζοντας στο περιθώριο τα συναισθήματά του γι’ αυτήν. Ο Δημήτρης ερευνά το παρελθόν της Μπέτυς από τότε που ήταν στο Ίδρυμα με την Αλίκη και ανακαλύπτει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία… Συγκρίνει το DNA της με αυτό που βρέθηκε στο σημείο ενός άλλου φόνου και περιμένει να επιβεβαιώσει τις υποψίες του… Το αποτέλεσμα θα τον οδηγήσει σε μια αλήθεια, που κανείς δεν φανταζόταν…

Παρασκευή 14 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 159

Η Μπέτυ το σκάει από το νοσοκομείο και ζητάει βοήθεια από τον Γιάννη, ο οποίος αρχίζει να είναι επιφυλακτικός μαζί της… Η Αλίκη δεν προλαβαίνει να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι και ο Δημήτρης φοβάται πως η Μπέτυ θα μπει κρυφά με τα κλειδιά της. Η Σαλκέμ βρίσκεται μόνη της και δεμένη σε μία αποθήκη χωρίς φαγητό και νερό... O Δημήτρης πιέζει τον Μηνά, ο οποίος, όμως, δεν αποκαλύπτει πού βρίσκεται η Σαλκέμ. Ο Εισαγγελέας καλεί για ανάκριση την Αλίκη, καθώς υποπτεύεται ότι εκείνη ευθύνεται για την εξαφάνιση της Μπέτυς από το νοσοκομείο. Ο Μηνάς βγαίνει έξω με εγγύηση και όλοι πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσει επιτέλους στην Σαλκέμ... Η Μπέτυ μπαίνει στο σπίτι της Αλίκης και απειλεί την ίδια και την Εύα…

