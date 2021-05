Οικονομία

Γεννηματά για εργασιακό νομοσχέδιο: ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά, εξαπέλυσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και τον Σύλλογο του Υπουργείου Εργασίας, “με αντικείμενο το «εργασιακό» νομοσχέδιο και ειδικά την αποδόμηση του Υπουργείου Εργασίας και την κατάργηση του ΣΕΠΕ”, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στην τηλεδιάσκεψη ήταν παρόντες ο Γραμματέας της Κ.Ο. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο αρμόδιος βουλευτής Γιώργος Μουλκιώτης και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Χρήστος Μέγας.

Μετά τη συζήτηση η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με το εργασιακό Νομοσχέδιο η Κυβέρνηση απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα, υπονομεύει πλήρως τις συλλογικές συμβάσεις, ενισχύει μόνο τους ασύδοτους εργοδότες.

Μέρος αυτού του σχεδιασμού αποτελεί και η αποδυνάμωση του Υπουργείου Εργασίας, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Η αρχή ενός πραγματικού επιτελικού κράτους, ότι το κράτος θέτει τους κανόνες και παρακολουθεί-ελέγχει με τους μηχανισμούς του την εφαρμογή τους, δεν ισχύει για την ΝΔ. Οι μηχανισμοί ελέγχου γι’ αυτήν θεωρούνται περιττοί, η ασυδοσία στην αγορά εργασίας γίνεται κανόνας.

Η Κυβέρνηση νομίζει ότι κρύβει τα σχέδια της πίσω από την κουρτίνα της δήθεν «ανεξάρτητης αρχής». Με προκλητικό και υποκριτικό τρόπο.

Γιατί από την μια θα επικαλείται ότι δήθεν δεν έχει καμία ευθύνη και από την άλλη ουσιαστικά θα διορίζει εκείνη το Συμβούλιο της «ανεξάρτητης αρχής».

Το Κίνημα Αλλαγής είναι απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές, θα τις καταψηφίσει στη Βουλή και δεσμεύεται για την κατάργηση τους όταν πολιτική συσχετισμοί το επιτρέψουν.

