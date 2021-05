Αθλητικά

Μαραντόνα: Αναβλήθηκε η ανάκριση των εμπλεκόμενων στον θάνατό του

Οι επτά εμπλεκόμενοι, μέλη της ιατρικής ομάδας του Μαραντόνα, κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις».

Για τις 14 Ιουνίου αναβλήθηκαν οι ανακρίσεις των επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Η σχετική διαδικασία, επρόκειτο να αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα (31/5), όμως οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν την αναβολή της.

Οι επτά εμπλεκόμενοι, είναι μέλη της ιατρικής ομάδας του Μαραντόνα και κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις», ενώ σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από οκτώ έως 25 χρόνια.

Η εισαγγελία του Σαν Ισίντρο (σ.σ. προάστιο του Μπουένος Αϊρες), που ερευνά την υπόθεση, θεωρεί ότι ο θάνατος του Μαραντόνα είναι αποτέλεσμα επαγγελματικής συμπεριφοράς και αμέλειας εκ μέρους της ιατρικής ομάδας, που προκάλεσε την επιδείνωση της υγείας του και τελικά, τον θάνατο του.

Ο Μαραντόνα, ο οποίος υπέφερε από νεφρικά, ηπατικά και καρδιακά προβλήματα, πέθανε από καρδιακή ανακοπή στις 25 Νοεμβρίου 2020 και σε ηλικία 60 ετών, μόλις λίγες εβδομάδες μετά από εγχείρηση στον εγκέφαλο για αντιμετώπιση θρόμβου.

Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων, που δημοσιεύθηκε στις αρχές Μαϊου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο «Ντιεγκίτο» είχε «εγκαταλειφθεί στη μοίρα του» από την ιατρική του ομάδα, της οποίας η «ανεπαρκής και απερίσκεπτη» θεραπεία τον οδήγησε σε αργό θάνατο.