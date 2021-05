Πολιτική

Συστάθηκε το κοινωφελές “Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι «η συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Στην Αθήνα συστήθηκε το κοινωφελές "Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά" (ΙΑΣ) , το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η διαδικασία της ίδρυσης είναι ανάλογη με τα αντίστοιχα Ιδρύματα Ελλήνων πρώην πρωθυπουργών κι ως εκ τούτου θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι «η συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης με την ανάδειξη γεγονότων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης, η προαγωγή της πολιτικής κι επιστημονικής έρευνας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας και την εκπλήρωση των εθνικών κι ευρωπαϊκών στόχων».

Ειδικότερα, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- «η καταγραφή, ψηφιοποίηση κι αξιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Αντώνη Σαμαρά, η έκδοση βιβλίων και συγγραμμάτων που αφορούν στην εκτίμηση πολιτικών και ιστορικών γεγονότων της πατρίδας μας, όπως επίσης και η δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας πολιτικών σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Στους στόχους του Ιδρύματος είναι ακόμη «η μελέτη των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών προβλημάτων της χώρας και η διαμόρφωση-επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων επ' αυτών. Το Ίδρυμα είναι ανεξάρτητο από την ενεργό παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: καθημερινό φαινόμενο τα “κορονοπάρτι” (εικόνες)