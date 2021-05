Αθλητικά

Το Λαύριο στους τελικούς της Basket League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από μία συναρπαστική σειρά με αντίπαλο τον Προμηθέα, πανηγύρισε την πρόκριση στους τελικούς, για πρώτη φορά στην Ιστορία του.

Την πιο λαμπρή σελίδα της Ιστορίας του έγραψε το Λαύριο των ανατροπών, με την “παρθενική” πρόκρισή του στους τελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη επικράτησε με 81-74 του Προμηθέα Πατρών στο Game 5, υπερασπίζοντας την έδρα του και γράφοντας το 3-2 στην ημιτελική σειρά, με το οποίο έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία της Α1 Ανδρών που “επιστρέφει” από το εις βάρος της 0-2 και παίρνει με ανατροπή την πρόκριση στη “μάχη” του τίτλου.

Ο Προμηθέας θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για τις θέσεις 3-4.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 40-36, 59-58, 81-74

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ΒΟΑΚ: Ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη

Τουρισμός - Τάσιος στον ΑΝΤ1: Προβληματισμός για τις λιγοστές κρατήσεις (βίντεο)

Ερντογάν: “Λάδι στη φωτιά” πριν από την επίσκεψη Τσαβούσογλου