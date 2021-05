Life

“Η Φάρμα”: Η τούρτα-έκπληξη στον Σάκη Τανιμανίδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον παρουσιαστή, για τα γενέθλια του.

Οι παίκτες της “Φάρμας” υποδέχθηκαν τον Σάκη Τανιμανίδη με μία τούρτα-έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε στην “Φάρμα” για να ανακοινώσει τις εξελίξεις του παιχνιδιού, ωστόσο ξαφνιάστηκε όταν είδε τους παίκτες να τον περιμένουν με χειροποίητη τούρτα.

Φυσικά όλοι οι διαγωνιζόμενοι του τραγούδησαν και σε ένα γιορτινό κλίμα ευχήθηκαν στον Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος συγκινήθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ΒΟΑΚ: Ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη

Ερντογάν: “Λάδι στη φωτιά” πριν από την επίσκεψη Τσαβούσογλου

Το Λαύριο στους τελικούς της Basket League