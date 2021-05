Αθλητικά

NBA - Μπακς: Πρόκριση στα ημιτελικά με “triple double” του Αντετοκούνμπο

Τα «Ελάφια» πέρασαν... αέρας από το Μαϊάμι, έγραψαν το 4-0 στη σειρά και πήραν πανηγυρική πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής.

Οι Μιλγουόκι Μπακς «σκούπισαν» τη σειρά με τους Χιτ, παίρνοντας γλυκιά εκδίκηση για τον περυσινό οδυνηρό αποκλεισμό τους από τους μετέπειτα φιναλίστ.

Τα «Ελάφια» πέρασαν... αέρας με 120-103 από το Μαϊάμι, έγραψαν το 4-0 στη σειρά και πήραν πανηγυρική πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Μπρούκλιν Νετς-Μπόστον Σέλτικς (2-1).

Απολαυστικός για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του σε πλέι οφ του ΝΒΑ. Ο Giannis τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 15 ασίστ και 12 ριμπάουντ σε 36 λεπτά συμμετοχής, «σκορπίζοντας» την άμυνα των Χιτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των Μπακς με τριπλ νταμπλ στα πλέι οφ, μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ το 1970 και τον Πολ Πρέσι το 1986.

Άξιος συμπαραστάτης του «Greek Freak» στη ρακέτα ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους, ενώ ο άσος που... τράβηξε ο τεχνικός των Μπακς, Μάικ Μπούντενχολζερ, από το... μανίκι ήταν ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος με 22 πόντους (7/14δ.)... υπερκάλυψε το κενό του τραυματία, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (χάνει το υπόλοιπο των πλέι οφ). «Κλειδιά», πάντως, της άνετης -όπως εξελίχθηκε- πρόκρισης ήταν η ψυχραιμία και η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου.

Από τη Χιτ, ο Τζίμι Μπάτλερ σημείωσε τριπλ-νταμπλ (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ο Μπαμ Αντεμπάγιο προσπάθησε με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετοί...