“Άγριες Μέλισσες”: η Μυρσίνη σχεδιάζει τη δολοφονία των αδελφών Σταμίρη (βίντεο)

Η Μυρσίνη θα κινηθεί στα σκοτάδια, καταστρώνοντας νέο σχέδιο για να πάρει την εκδίκησή της. Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο Διαφάνι, με την Μυρσίνη να σχεδιάζει να βγάλει από τη μέση τις τρεις αδελφές Σταμίρη.

Η ίδια καλεί τον Μελέτη στο σπίτι της και του αποκαλύπτει τα σχέδιά της...

Δείτε το συγκλονιστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο από τις «Άγριες Μέλισσες»:





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας:

Τα θανάσιμα μυστικά του Διαφανίου βγαίνουν πια στο φως, φέρνοντας όλους τους εμπλεκόμενους στα όριά τους. Η Μυρσίνη, μετά από όσα έμαθε, καταρρέει. Θα ξεσπάσει απροκάλυπτα την οργή της ή θα κινηθεί στα σκοτάδια, καταστρώνοντας νέο σχέδιο για να πάρει την εκδίκησή της;

Ο Δούκας, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επιστρέφει στο σπίτι του, με περιοριστικούς όρους, μέχρι να δικαστεί για τον φόνο του Θέμελη. Η Μυρσίνη, μπροστά στο δίλημμα αν θα του αποκαλύψει τα όσα έμαθε, συγκρούεται με τον Μελέτη. Θα προλάβουν οι τρεις αδελφές να προετοιμαστούν για την καταιγίδα που έρχεται ή το μίσος της Μυρσίνης θα παρασύρει τα πάντα στο διάβα του;

