AstraZeneca: Θρήνος για την 44χρονη Γλυκερία - τι ζητά ο σύζυγός της

Στο χωριό της, τη Λοχριά Αμαρίου κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γλυκιά μητέρα τριών παιδιών δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η επιστολή του συζύγου της και η έκκληση για το εμβόλιο.

Κατέληξε η 44χρονη που υπέστη θρόμβωση λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της για την covid 19 και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η ώρα θανάτου της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ, τοποθετήθηκε χρονικά στις 23:05 χθες το βράδυ που πιστοποιήθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος. Η διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε τη θλίψη για τον χαμό της γυναίκας και εξέφρασε συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.

Απαρηγόρητος είναι ο σύζυγός της και δεκάδες τα ερωτήματα της οικογένειας για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 44χρονης καθώς υποστηρίζουν ότι δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε επιστολή του μάλιστα ο σύζυγός της Μανόλης Κρυοβρυσανάκης ζητά τη διακοπή της χορήγησης του εμβολίου σε ηλικίες κάτω των 50 ετών. Όπως αναφέρει:

"Με τον πιο τραγικό, άδοξο και οδυνηρό τρόπο τελειώνει η περιπέτεια της υγείας της γυναίκας μου, ενός απολύτως υγιούς ανθρώπου, από το σύνδρομο vitt που εμφάνισε ως παρενέργεια μετά τον εμβολιασμό της με το ΑstraZeneka. Η γυναίκα μου πέθανε ‘τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι ,ζώσα πάντα με κανόνες και νομιμοφροσύνη όπως και τώρα ακολούθησε τις οδηγίες του κρατους για την δημόσια υγεία. Ελπίζω να μην έχουν ήσυχη την συνείδηση τους αυτοί που πήραν την απόφαση χορήγησης του εμβολίου της AstraΖeneka σε ηλικίες 40 έως 44 και δη σε γυναίκες ως μόνη επιλογή, γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που αυτό αποδεδειγμένα έχει. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν για τον θάνατο της γυναίκας μου.

Είναι πια γνωστό και έχει εκφραστεί και επίσημα από τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας ότι κατά κανόνα οι γυναίκες κάτω των 50 ετών παρουσιάζουν αυτές τις παρενέργειες. Γίνεται αναφορά σε στατιστική ότι αφορά 1 κρούσμα στο εκατομμύριο αλλά αυτό αφορά τον γενικό πληθυσμό. Σε γυναίκες κάτω των 50 το ποσοστό είναι τουλάχιστον 16 φορές μεγαλύτερο. Θα έπρεπε η πολιτεία να έχει επιδείξει θάρρος διακόπτοντας την χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου σε ηλικίες κάτω των 50 ετών και δη σε γυναίκες.

Παρά τις σοβαρές παρενέργειες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα η πολιτεία επέλεξε να συνεχίσει την χορήγηση του με τα αποτελέσματα αυτά. Είναι ευτύχημα που ο κόσμος έχει ενημερωθεί και έτσι έχουν αποτραπεί άλλα παρόμοια θλιβερά περιστατικά. Ο θάνατος της συζύγου μου ας γίνει η αφορμή να κατανοήσουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά, δεν μετριέται με αριθμούς και δεν αποτυπώνεται με στατιστικές. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την συμπαράσταση και τους γιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων του Βενιζέλειου και του Παγνη. Διαπίστωσα την προσπάθεια τους και την αγωνία τους για να πετύχουν ότι καλύτερο μπορούσαν".





