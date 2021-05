Life

Ένας "Ιππότης" για τη Βασίλισσα Ελισάβετ! Ποιος θα τη συνοδεύσει στην εκδήλωση των γενεθλίων της;

Στις 12 Ιουνίου η επίσημη εκδήλωση για τα 95α γενέθλια της Βασίλισσας.

Τα σχέδια για την επίσημη παρέλαση προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ για τα γενέθλιά της στις 12 Ιουνίου έχουν πλέον ολοκληρωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνουν μια σημαντική αλλαγή.

Όπως και πέρυσι, θα είναι μια σύντομη εκδήλωση στο κάστρο του Windsor, ενώ πριν από την πανδημία, πραγματοποιήθηκε στο Horse Guards Parade στο Λονδίνο.

