Εργασιακό νομοσχέδιο: 24ωρη απεργία από την ΓΣΕΕ

24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνας αποφάσισε η ΓΣΕΕ.

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 10 Ιουνίου και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, αποφάσισε η Ολομέλεια της διοίκησης της ΓΣΕΕ στη σημερινή συνεδρίαση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, «η Συνομοσπονδία εξαρχής έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία της σχετικά με επίμαχες διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου, ένα νομοσχέδιο με νομοθετήματα τα οποία, εάν εφαρμοστούν, θα επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στην αγορά εργασίας, στη συλλογική αυτονομία, αλλά και στην κοινωνία».

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της, «ώστε να μην ενταθούν οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, που ήδη υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, μετά τα βάρη των μνημονίων, σηκώνουν στην πλάτη τους τώρα και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Μετά την 24ωρη απεργία, θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ, προκειμένου να προγραμματίσει τις επόμενες δράσεις της», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

