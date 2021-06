Life

Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο “Πρωινό”: τα social media κρύβουν ναρκισσισμό και φιλαυτία (βίντεο)

Γιατί αναγκάστηκε να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Facebook και γιατί απείλησε με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Αποκαλύψεις για τα social media έκανε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας γιατί αναγκάστηκε να κλείσει τον λογαριασμό του στο Facebook και γιατί απείλησε ότι θα πάει στη Δίωξη.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο δημοφιλής ηθοποιός τόνισε ότι δεν θέλει τα social media γιατί είναι μια νέα κοινωνία αυτή που ζούμε, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ κρύβουν μέσα τους ναρκισσισμό και φιλαυτία.

"Κάποια στιγμή είχα κάνει Facebook για να προμοτάρω την παράστασή μου, όπως μου πρότειναν φίλοι. Κάποια στιγμή όμως μου ήρθε μια απάντηση που δεν μπορώ να ξεστομίσω. Τότε αποφάσισα να διαγράψω τον λογαριασμό μου" τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ανακάλυψε και τρεις ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram και αναγκάστηκε να απειλήσει με προσφυγή στη Δικαιοσύνη εάν δεν "κατέβαιναν" οι λογαριασμοί αυτοί.

