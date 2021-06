Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠ για Ελλάδα: Εξαιρετικής ποιότητας το 97,1% των περιοχών κολύμβησης

Στην κορυφή των παραλιών που εξέτασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κατατάσσεται η Ελλάδα. Ποιες χώρες την «συνοδεύουν».

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Εξαιρετικής ποιότητας» είναι το 97,1% των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα, έναντι 83% στην ΕΕ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του 2020 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, τη Μάλτα, την Κροατία και την Αυστρία, βρίσκεται μεταξύ των πέντε χωρών που πληρούν σε ποσοστό άνω του 95% τα πρότυπα για τα ύδατα κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας».

Η αξιολόγηση βασίστηκε στην παρακολούθηση 22.276 παράκτιων περιοχών και εσωτερικών υδάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, στην Αλβανία και την Ελβετία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Στην Ελλάδα αξιολογήθηκαν 1.634 περιοχές κολύμβησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ποσοστό των περιοχών με ύδατα εξαιρετικής ποιότητας έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια περίπου στο 85 %.

Ωστόσο, το 2020 το 1,3 % των περιοχών κολύμβησης ή σε 296 περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη τα ύδατα ήταν «ανεπαρκούς ποιότητας». Αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρώς από το 2013, τα προβλήματα παραμένουν, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης και την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων διαχείρισης των υδάτων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να χαρακτηριστεί «εξαιρετική», «ικανοποιητική», «επαρκής» ή «ανεπαρκής», ανάλογα με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπράνων που ανιχνεύονται. Όταν τα ύδατα χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα, όπως να απαγορεύουν την κολύμβηση ή να συνιστούν την αποφυγή της, να ενημερώνουν το κοινό και να προβαίνουν σε κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν τω μεταξύ, ενέκρινε σήμερα το ελληνικό σχέδιο 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σοβαρά από το ξέσπασμα της COVID-19. «Αυτές (οι εταιρείες) έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, και αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε η Επίτροπος Μαργκρίτ Βεστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

