Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: άμεσα οι ανακοινώσεις για το νέο ΕΣΠΑ στον τουρισμό (βίντεο)

Πότε θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της εστίασης και σε εσωτερικούς χώρους. Χρηματοδότηση και στις σχολές χορού.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτρα που είναι ήδη σε ισχύ ή θα ανακοινωθούν σύντομα για την ενίσχυση όσων έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ειδική αναφορά έκανε στην ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων μέχρι του ποσού των 18.000 ευρώ με μια διαδικασία που χρειάζεται την κατάθεση μόνο 3 δικαιολογητικών κι όπως συμπλήρωσε η εκταμίευση των χρημάτων θα γίνει περίπου σε 1 μήνα.

Από αύριο 1 Ιουνίου, ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, ο οποίος θα γίνεται αυτόματα.

Επίσης από σήμερα ξεκινάει και η διαδικασία για την επιδότηση πάγιων δαπανών, επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Ερωτηθείς για το μέτρο της μείωσης των ενοικίων για τις επιχειρήσεις, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το μετρό θα συνεχίσει να ισχύει για τος επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, ενώ για τις υπόλοιπες η άρση του γίνεται σταδιακά ανάλογα με το πότε άνοιξαν.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την επανέναρξη της Εστίασης, δήλωσε πως το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις υπέβαλλαν σχετική αίτηση με περισσότερες από 10.000 αιτήσεις να έχουν εγκριθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε επίσης πως μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό.

Σε ότι αφορά τις σχολές χορού που θα επαναλειτουργήσουν από τις 15 Ιουνίου, θα υπάρξει και για αυτές πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ερωτηθείς για τα καταστήματα που δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν εξωτερικούς χώρους, όπως είναι καταστήματα εστίασης και ίντερνετ καφέ, ο κ. Γεωργιάδης είπα ότι αυτά θα ανοίξουν όταν ο εμβολιασμός θα ξεπεράσει το 50% του πληθυσμού, ενώ το ίδιο θα γίνει και με τις εμποροπανηγύρεις.

