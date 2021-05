Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολές χορού: Με αυστηρούς κανόνες προστασίας τα μαθήματα (βίντεο)

Πρεμιέρα, μετά από αρκετούς μήνες, και για τα γυμναστήρια. Άθληση με μάσκα και χωρίς κλιματισμό.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ιδιοκτήτες και μαθητές σε ερασιτεχνικές σχολές χορού, ετοιμάζονται ξανά, μετά από αρκετούς μήνες, να κινηθούν σε μοντέρνους και όχι μόνο ρυθμούς. Αυτό που προβληματίζει τους ιδιοκτήτες των σχολών είναι το γεγονός, ότι παραδοσιακά ακολουθούν τον προγραμματισμό των σχολείων, έτσι δεν θα προλάβουν να ανοίξουν για όσο θα ήθελαν.

Τα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν μεταξύ άλλων είναι, η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, η οποία θα καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό των σπουδαστών. Αν ο χώρος δεν επαρκεί θα δημιουργηθούν υποτμήματα.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για σπουδαστές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό.

Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή της.

Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο.

Πρεμιέρα αύριο για τα γυμναστήρια, τα πολύ αυστηρά μέτρα ωστόσο, προβληματίζουν τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα μόνο όσοι κάνουν αερόβια άσκηση θα έχουν τη δυνατότητα να μην φορούν μάσκα, με την προϋπόθεση όμως υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων μεταξύ τους.

