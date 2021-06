Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: Ποιοι δικαιούνται το voucher για διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της επιδότησης. Οι δικαιούχοι του προγράμματος και μέχρι πότε είναι δυνατή η εξαργύρωση των vouchers.

Με περισσότερες επιλογές και επιδότηση ακόμη και σε ποσοστό 100%, το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» δίνει την ευκαιρία σε ακόμα 300.000 Έλληνες να οργανώσουν τις διακοπές τους και να ταξιδέψουν εντός της χώρας μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Τι αλλάζει στο Πρόγραμμα φέτος;

Ύστερα από τις πρωτοβουλίες της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, φέτος το πρόγραμμα εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένο, περισσότερο ευέλικτο κατά την αξιοποίησή του αλλά και ιδιαίτερα διευρυμένο προς όφελος χιλιάδων συμπολιτών μας. Με στόχο την ουσιαστική τόνωση του εγχώριου τουρισμού και την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες, φέτος δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των vouchers από τους δικαιούχους τους ακόμη και για την περίπτωση διαμονής διάρκειας μικρότερης των 4 διανυκτερεύσεων, όπως αρχικά όριζε το πρόγραμμα.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της επιδότησης της διαμονής: για διαμονή διάρκειας 2 ή 3 διανυκτερεύσεων επιδοτείται πλέον το σύνολο του κόστους (ανώτατο ποσό 40Ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο) ενώ στην περίπτωση 4 διανυκτερεύσεων η επιδότηση ανέρχεται στο 80% της δαπάνης (ανώτατο ποσό 30Ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο).

Τονίζεται ότι, ειδικά για την περίπτωση ΑΜΕΑ, η επιδότηση της διαμονής τους καλύπτει το σύνολο της δαπάνης (100%) για οποιαδήποτε διάρκεια διαμονής επιλέξουν.

Τέλος, κατόπιν σχετικών ενεργειών της Υφυπουργού Τουρισμού κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στο πρόγραμμα εντάσσονται νέα καταλύματα ή τουριστικά γραφεία – πάροχοι, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες και τις επιλογές που διατίθενται μέσω του προγράμματος στους δικαιούχους του.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, «βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και στοίχημα για το Υπουργείο, το οποίο πρέπει να κερδηθεί, είναι το επιτυχές άνοιγμα και η επανεκκίνηση του τουρισμού μας. Η προώθηση και η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, ιδίως σε μία χρονιά όπως η φετινή, έχει ιδιαίτερα σπουδαία στρατηγική σημασία. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε και να αναζωπυρώσουμε το τουριστικό ενδιαφέρον και τη διάθεση των συμπολιτών μας να μετακινηθούν στην χώρα, να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας, να αποκτήσουν εμπειρίες, πάντα με τους όρους ασφάλειας και υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι πάροχοί μας. Για το σκοπό αυτό αυξάνουμε την ελκυστικότητα του προγράμματος, παρέχουμε νέες και περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης, αυξάνουμε το ποσοστό της επιδότησης, ενώ εντάσσουμε και νέους παρόχους. Παράλληλα, δρομολογήσαμε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς ακόμη 100.000 πολίτες να έχουν την δυνατότητα να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα. Μετά το πέρας της προθεσμίας για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος συνεργασίας των παρόχων, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερομένους».

Μέχρι πότε είναι δυνατή η εξαργύρωση των vouchers;

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον οριζόντιο αποκλεισμό των μετακινήσεων, επισημαίνεται ότι έχει παραταθεί η ισχύς όλων των vouchers που δεν εξαργυρώθηκαν μέχρι και τις 31/12/2021.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος;

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας www.tourism4all.gov.gr. Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.

Ποιες οι δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της διαμονής και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.

Είναι ίσως το ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού μέσω του οποίου η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει τον τουριστικό κλάδο σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 100 εκ. Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 365.603 vouchers από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν περισσότεροι από 600.000 Έλληνες.

Επισημαίνεται ότι την περασμένη χρονιά και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος και μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο και αδιάβλητο.

Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η χορήγηση voucher είτε για εξαργύρωση απευθείας σε τουριστικό κατάλυμα ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος είτε σε τουριστικό γραφείο, το οποίο ομοίως έχει ενταχθεί στο Μητρώο.

Αναλυτικότερα, οι δυνατότητες που παρέχονται από φέτος μέσω του Προγράμματος έχουν ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Όλοι οι δικαιούχοι που δεν έκαναν χρήση του voucher μπορούν να επιλέξουν διαμονή 2 ή 3 ή 4 ημερών επιδοτούμενη έως και 100% στα καταλύματα ως εξής:

2 ή 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο

(ισχύει για όλους)

ή 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS TOYΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε τουριστικό γραφείο - πάροχο για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου, με συνδυασμό δύο ή και περισσότερων τουριστικών υπηρεσιών. Επιδοτείται έως και το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).

Πού θα βρω τον κατάλογο Καταλυμάτων

Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πού θα βρω τον κατάλογο Τουριστικών Γραφείων

Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα διευρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς προσεχώς αναμένεται η ένταξη και νέων παρόχων στους υφισταμένους καταλόγους.

Θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων;

Το Υπουργείο Τουρισμού, κατόπιν πρωτοβουλίας που έλαβε η Υφυπουργός Τουρισμού, έχει ήδη δρομολογήσει τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων από ενδιαφερομένους, οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει voucher. Το άνοιγμα της πλατφόρμας θα επικοινωνηθεί προσεχώς με νεώτερη ανακοίνωση του Υπουργείου, ενώ η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων παραμένει η ίδια. Από το νέο αυτό επικείμενο κύκλο εφαρμογής του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν ακόμη 100.000 συμπολίτες μας.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή του Προγράμματος: www.tourism4all.gov.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΠ για Ελλάδα: Εξαιρετικής ποιότητας το 97,1% των περιοχών κολύμβησης

Θάνατος 11χρονης Ιωάννας: Είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της

Ράλι Ακρόπολις: Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα