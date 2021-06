Κοινωνία

Φωτιά στην Αίγινα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βροχεία, στην Αίγινα. Στο σημείο παραμένουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

H φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με ρίψεις νερού από αεροσκάφος τύπου Canadair.

Βίντεο από τη φωτιά ανήρτησε στα social media ο επικεφαλής του ΜέΡα25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Στην Αίγινα τώρα βόρεια του Μαραθώνα pic.twitter.com/ORAnEI87Ct — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) June 1, 2021

Βίντεο: aeginaportal.gr

Οι φωτογραφίες είναι από αναγνώστη στην Αίγινα





Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca - Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της Γλυκερίας που πέθανε από θρόμβωση (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Θάνατος 11χρονης Ιωάννας: Είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της